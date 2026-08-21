Arroceros de Sevilla prevén una campaña "similar" a la de 2025, con un stock sin vender del 40%

Archivo - Un grupo de jornaleros durante su labor en un arrozal en Isla Mayor (Sevilla), en agosto de 2022. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los arroceros de la provincia de Sevilla prevén alcanzar una cosecha "similar" a la lograda el año pasado, cuyas estimaciones rondaron las 350.000 toneladas de arroz en la provincia, pero muestran su preocupación por el stock que todavía no han vendido de la campaña de 2025, cuya cifra supone un 40% del total de la cosecha.

En declaraciones a Europa Press, el director-gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla, Eduardo Vera, ha mostrado su satisfacción por volver a sembrar "el 100% de las tierras", 36.500 hectáreas en concreto, debido "al incremento de la dotación para regadío disponible", que este año ha ascendido a 6.000 metros cúbicos por hectárea.

Sin embargo, Vera ha expresado su preocupación por el stock de la anterior cosecha, ya que "no hay mercado para vender" debido a la entrada en el sector de "producciones procedentes de Camboya y Mianmar", que hacen "imposible recuperar el mercado europeo" después de que la producción arrocera sevillana comenzara a decaer en 2021 por las restricciones de agua para el regadío.

"Hemos tenido años muy complicados", ha comentado al respecto el gerente de la federación, quien ha lamentado que pese a la recuperación en la superficie de cultivo en los últimos dos años (un 65% en 2024 y el 100% en 2025), las instituciones europeas "no ponen solución al destrozo del mercado que existe", algo que ha achacado "exclusivamente a temas políticos".

En esta línea, el pasado mes de abril, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CGH) confirmó a los regantes un aumento de 500 metros cúbicos por hectárea en la dotación de agua tras asegurar que la cuenca estaba en una "situación buena", con los pantanos alrededor del 87% de su capacidad y después de los periodos de restricciones desde 2019.

Así, la federación ya subrayó el año pasado que esperaba "una campaña mucho mejor" debido a que el río se comportaba muy bien y al correcto manejo del agua por parte de las juntas centrales de regantes".

LOS ARROCEROS DE SEVILLA NO PUDIERON SEMBRAR EN 2023 POR FALTA DE AGUA

En contexto, las buenas previsiones se produjeron tras unos años de producción limitada, ya que en 2022 sólo se sembró un 30% al contar con 1.750 hm3 de agua para riego, situación que se agravó al año siguiente, cuando los arroceros decidieron no cultivar al contar con 700 hm3 de dotación disponible.

En relación a la calidad del agua, Vera ha indicado que "el nivel de salinidad es bajo" al tener los ríos mejores condiciones, puesto que "hay más agua en los embalses", lo que favorece un buen desarrollo del cultivo.

No obstante, ha reconocido que los arroceros están "muy pendientes" de la pudienta, "una chinche que pica el arroz cuando está lechoso" y que puede llegar a amenazar al "50% de la producción cultivada", por lo que están "tratando de evitar daños", ya que es "una plaga cíclica que afecta cada varios años".

Al hilo, ha explicado que no tienen "armas combativas" con las que enfrentar este problema, puesto que "las técnicas de control autorizadas son muy limitadas", ya que "no se pueden utilizar determinados productos químicos y fitosanitarios" dentro de los cultivos.

Además, Vera ha apuntado que la campaña de recolección del arrozal, en sus variedades más tempranas, comenzará a mediados de septiembre, mientras que la mayoría de la cosecha de arroz dará inicio en octubre, prolongándose hasta finales de ese mes "si no hay complicaciones con el tiempo".