El artista ecijano Blasco Rivero lleva el arte sevillano a la Bienal de Versalles: "Como creador, es un sueño"

Obras del artista ecijano Blasco Rivero en la Bienal de Versalles - BIENAL DE VERSALLES

SEVILLA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El artista ecijano José Francisco Blasco Rivero ha participado recientemente en la séptima edición de la Bienal de Versalles, una experiencia que supone "el sueño de cualquier artista" al ser uno de los eventos creativos "más destacados" en Versalles y que, asegura, le ha brindado la oportunidad de llevar sus obras, que aún hoy continúa ideando y modelando en su "pequeño" taller de Gines, al plano internacional.

En una entrevista con Europa Press, Blasco Rivero ha destacado la Bienal, que ha tenido lugar entre el 30 de marzo y el 5 de abril, como un encuentro "internacional" que permite a los creadores "exponer sus proyectos bien a coleccionistas o al pueblo de a pie".

En este caso, el sevillano ha expuesto dos obras tituladas 'Otoño' e 'Invierno', de las cuatro que, en diferentes exposiciones, actualmente el artista dispone en París. "En 'Otoño' he querido representar a una mujer africana, más tranquila e introspectiva, mientras que el 'Invierno' es un hombre japonés duro y expresivo, policromado con un color de hierro para ofrecer más dureza", ha explicado.

Tras una "exigente" prueba del jurado, un total de 65 piezas son seleccionadas en una exposición que, además, cuenta con la presencia institucional y artística de Versalles. "Participar en Versalles es una ilusión tremenda, hace unos años me parecía inalcanzable, pero, tras haber recibido la medalla de plata de la Academia de Artes y Ciencias y haber expuesto varias veces en la capital francesa, todo parece algo más accesible. Es la rueda de París, las exposiciones, conoces gente y te animan, claro", ha indicado.

De hecho, para Blasco Rivero fue una "sorpresa" su elección, dado que son cientos las obras que optan a un lugar en esta incitativa en la ciudad francesa. Aunque su intención es continuar con próximas exposiciones y retos profesionales, este ecijano quiere continuar creando desde su pequeño taller en Gines. "Trabajaba allí en mis inicios y allí sigo, es un taller chiquitito, pero desde aquí lo hago todo. Aquí creo las obras de Arte Sacro y los monumentos, todo desde el mismo taller".

Por último, Blasco Rivero ha querido destacar el arte de Sevilla. "Cuando creo arte en París, me conocen como 'el ecijano'. Tengo varios amigos en París que quieren conocer Écija, y yo encantado. No sabemos realmente la trascendencia que tiene el arte de nuestra provincia más allá de nuestras fronteras", ha concluido.