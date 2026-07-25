El arzobispo de Sevilla designa a seis nuevos canónigos del Cabido Catedral

Imagen de canónigos de la Catedral de Sevilla en el momento de acceder al templo por la Puerta de Palos, en foto de archivo - ARCHISEVILLA

SEVILLA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, ha efectuado seis nombramientos de canónigos miembros del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana.

Se trata de Andrés Ybarra Satrústegui, rector del Seminario Metropolitano de Sevilla; Miguel Ángel Núñez Aguilera, delegado diocesano de Ecumenismo y párroco de Santa María La Blanca, que fue rector del citado Seminario (2010-2014), y Antonio Jesús Rodríguez Báez, delegado diocesano para el Clero y vicerrector del Seminario Metropolitano, que fue vicario episcopal de la zona Sur (2012-2021), según informa la Archidiócesis en un comunicado.

Junto a ellos, serán nuevos capitulares Enrique Barrera Delgado, director de la casa sacerdotal Santa Clara, vicario episcopal de la zona Norte (2015-2025); Gumersindo Melo González, párroco de Santa Genoveva y director de la Pastoral del Sordo, exdirector de la casa sacerdotal Santa Clara (2017-2025), y Francisco de los Reyes Rodríguez López, párroco de San Andrés (Sevilla) y expárroco de San Lorenzo (2010-2023).

Además de estos candidatos, monseñor Saiz ha propuesto al Cabildo el nombramiento de Isacio Siguero Muñoz, como arcipreste; de Luis Rueda Gómez, como tesorero; y de José Luis García de la Mata Calvo, como Maestrescuela.

"A la espera de que estos nombramientos sirvan para mayor gloria de Dios y un mejor servicio de la iglesia Catedral y del Pueblo de Dios", ha destacado el arzobispo.

Desempeño meritorio del ministerio sacerdotal

Los canónigos son aquellos sacerdotes que han recibido una canonjía, es decir, una prebenda por la que se pertenece al Cabildo de Iglesia Catedral o Colegial. El Derecho Canónico establece que "el Obispo debe conferir las canonjías tan sólo a sacerdotes que, destacando por su doctrina e integridad de vida, hayan desempeñado meritoriamente su ministerio". El Arzobispo goza de libertad para realizar los nombramientos. Los Cabildos Catedrales de España dejaron de convocar oposiciones a finales de los años 70 tras la celebración del Concilio Vaticano II.

El Cabildo tiene, para su funcionamiento, dignidades y oficios. Además, están las canonjías normales sin oficio específico. Las dignidades son el deán, el arcipreste, el arcediano, el chantre y el maestrescuela. Y los oficios: penitenciario, lectoral, doctoral, magistral, liturgia, archivero, maestro de capilla y organista.

Los estatutos del Cabildo, quedando siempre a salvo las leyes fundacionales, determinarán la constitución del mismo y el número de canónigos; establecerán qué ha de hacer el Cabildo y cada uno de los canónigos respecto al culto divino y al cumplimiento del ministerio; reglamentarán las reuniones en las que se trate de los asuntos del Cabildo y, respetando siempre las prescripciones del derecho universal, establecerán las condiciones que se requieren para la validez y licitud de los actos.

Vestidura litúrgica de los canónigos

Los sacerdotes canónigos tienen asignada como vestidura litúrgica para sus celebraciones el hábito coral que consta de la sotana, el roquete y la muceta, de color violáceo. El roquete siempre se lleva sobre el vestido talar y la muceta es la esclavina que cubre el pecho y la espalda. En invierno la muceta se sustituye por la cap