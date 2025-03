El arzobispo de Sevilla pide "armonizar" la vida en el centro con el turismo: "Es una odisea cruzar a veces la Avenida

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, se ha referido este miércoles a las tensiones que se viven en muchas zonas del casco antiguo de la ciudad como consecuencia de la masiva afluencia de visitantes y ha apostado por "armonizar" la vida en el centro con el turismo, "motor económico que Sevilla necesita, con la riqueza que supone la llegada de turistas, sin que se pierda población en esta zona".

En una entrevista concedida a Europa Press con ocasión del inicio de la Cuaresma, el prelado hispalense ha reconocido, preguntado al respecto, que, "como vecino del centro, a veces, atravesar la Plaza Virgen de los Reyes, la calle Alemanes y la Avenida de la Constitución es una odisea".

En opinión de monseñor Saiz, se percibe un turismo "cada vez más cultural y religioso, que, dentro de todo, son personas cuidadosas". "Si no tuviéramos turismo, tendríamos menos recursos materiales; si hay turismo, eso conlleva unas molestias: nuestros gobernantes lo irán armonizando y reconduciendo, y hay que darles también confianza".

El arzobispo también ha valorado de forma muy positiva el proyecto 'Sevilla oculta' --con Ayuntamiento, Arzobispado y la Cámara de Comercio-- para restaurar los conventos de la ciudad, con la aportación municipal de 500.000 euros en los presupuestos cada año. "Es una buena inversión. Son un tesoro y una riqueza; creo que es una buena e inteligente inversión". De este modo, "se ayuda a conservar el patrimonio de toda la Iglesia, que es inmenso. Nosotros ya hacemos muchos esfuerzos, todo eso nos viene bien".

En cuanto a la relación que mantiene con las diferentes administraciones, monseñor Saiz Meneses las ha calificado de "muy buena". En este sentido, "hay un principio muy claro, que yo siempre he intentado mantener: una relación institucional correcta y una relación personal que sea fluida y cordial".

"Nuestra vocación, eclesial y eclesiástica, es de servicio también a los demás: así nos lo enseña el Señor --'Entre vosotros estoy como el que sirve, nos dice, no he venido a ser servido, sino a servir, y esa es la actitud que debéis tener entre vosotros'--. Por lo tanto, entenderse con las administraciones, no debe ser difícil, a mí, de hecho, no me ha resultado nunca difícil, porque hay siempre muchos puntos de encuentro".

Para el arzobispo, existen "muchos intereses comunes, pues todo el tema de la pobreza y la marginación, nos interesa mucho ayudar, y de hecho, la acción caritativa y social de la Iglesia es fundamental, y también a las administraciones. Diría que en todos los temas en el fondo, desde perspectivas distintas, confluimos, y por ello no es difícil poder entenderse; si, además, la relación personal es cordial, pues mucho más. Gracias a Dios, con la administración autonómica y con las locales, la relación es muy buena", ha añadido.