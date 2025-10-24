Ascienden a 27 los detenidos en Sevilla durante la macro operación policial contra el narcotráfico en Tres Barrios

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha confirmado la detención este jueves de 20 personas en el marco de la operación policial 'Leda' contra el narcotráfico en la zona de Tres Barrios de la capital andaluza. Esta cifra se suma a los siete arrestados este miércoles, por lo que se eleva a 27 el número total de detenidos.

En declaraciones a los medios, el subdelegado del gobierno, Francisco Toscano, ha confirmado que junto a las detenciones se realizaron nueve registros domiciliarios y la incautación de "cantidades significativas" de distintas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína y heroína, así como mil plantas de marihuana y dinero en efectivo interceptados en los seis registros del miércoles.

La operación, que está siendo desarrollada por la Policía Nacional, se mantiene abierta y "se va a extender en los próximos días". En total, en el dispositivo del miércoles se desplegaron 160 agentes, aunque se ampliaron a 200 este jueves.

Toscano ha indicado que forma parte de una serie de operativos que la Policía Nacional "viene desarrollando desde hace tiempo"; entre ellos, las operaciones Vulcano, Eolo o Poda, en barrios que "precisan de una mayor intervención como el Cerezo, Polígono Norte, Polígono Sur o Torre Blanca", ha subrayado.