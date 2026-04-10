El Aula Abierta de Mayores de Alcalá (Sevilla) celebra su XX aniversario: "Revive la ilusión de los adultos"

XX aniversario del Aula Abierta de Mayores de Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha informado este viernes de la celebración del XX aniversario del Aula Abierta de Mayores de la localidad, un acto en el que han participado cientos de alumnos de esta iniciativa universitaria para mayores de 50 años que se desarrolla en la localidad en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el delegado municipal de Educación, Pablo Chain, ha expresado que "para la población adulta mayor, esta iniciativa del Aula Abierta de Mayores transforma la vida de muchas personas porque genera ilusiones: retomar los estudios que no se pudieron realizar a veces en la juventud, hacer nuevos amigos, compartir experiencias sociales y culturales, y sentirse activos".

Precisamente, el encuentro acogía un homenaje especial al profesor Pedro L. Meléndez, como personificación del espíritu del Aula Abierta de Mayores. "Es un verdadero privilegio seguir dando clases aquí en Alcalá con la UPO, y tremendamente gratificante seguir aprendiendo del alumno", ha apostillado. El Aula Abierta de Mayores se desarrolla en Alcalá desde el curso 2005/2006. No se requiere titulación previa.

El alumnado recibe clases de Ciencias Sociales, Biosanitarias, y Tecnológicas, Arte y Humanidades, Historia y Geografía, Economía, Ciencias Jurídicas, etcétera en cursos básicos más dos cursos de Continuidad. La iniciativa se desarrolla a través del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento alcalareño y la Universidad Pablo de Olavide con la colaboración de la Junta de Andalucía, Diputación, y la Obra Social 'La Caixa' y en este curso 2026/2027 están inscritos 168 estudiantes. Las clases se han desarrollado en estas dos décadas en los IES Cristóbal de Monroy y Doña Leonor de Guzmán.