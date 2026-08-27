La AVV Arjona adelanta la protesta en apoyo a Ceuta al 2 de septiembre y coincidirá con la del Ayuntamiento de Sevilla

Varios inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos Asistente Arjona ha adelantado la convocatoria de manifestación en apoyo a Ceuta y Melilla al próximo 2 de septiembre, Día de Ceuta, para "sumar voluntades" tras el anuncio del Ayuntamiento de Sevilla de concentrarse ese día a petición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En declaraciones a Europa Press la Asociación ha detallado, el motivo del cambio de fecha de esta protesta ciudadana, prevista inicialmente para el 3 de septiembre, ha sido "sumar energías y fuerza" con la convocatoria institucional de la FEMP.

De esta manera, la marcha dará comienzo a las 19,30 horas desde la Puerta de Jerez hasta la Plaza de San Francisco, donde se leerán manifiestos por parte de las casas de Ceuta y Melilla en Sevilla, mientras que la concentración que contará con la participación del Consistorio se producirá a las 20,00 horas en la puerta de la casa consistorial.

En este sentido, el presidente de la asociación vecinal, Juan María del Pino, ha señalado que el motivo de agrupar ambas protestas en el mismo día ha sido para "contar con el mayor público posible" y "evitar la división" para "rebelarse ante el asalto a nuestras fronteras y al injusto abandono gubernamental que sufre la ciudad autónoma desde hace un mes". "Son dos actos diferentes, uno de la Sociedad Civil y uno institucional con el alcalde", ha añadido.

Asimismo, el Partido Popular de Sevilla ha confirmado su asistencia, junto al alcalde, José Luis Sanz, a la concentración convocada por la FEMP, mientras que Vox ha anunciado su apoyo y asistencia a la manifestación de la AVV Asistente Arjona.

Del mismo modo, la sede del Parlamento de Andalucía, ubicada en el antiguo Hospital de los Cinco Llagas, ondeará el próximo 2 de septiembre la bandera de Ceuta coincidiendo con el día de dicha ciudad autónoma, y como gesto de cercanía a este territorio.