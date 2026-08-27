El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)impulsa una nueva Escuela de Empleo Joven en logística

Sesión formativa de la Escuela de Empleo Jóven de Alcalá de Guadaíra. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en colaboración con Acción contra el Hambre, ha puesto en marcha la sexta edición de la Escuela de Empleo Joven, un programa dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años que quieran mejorar sus competencias profesionales y sus posibilidades de incorporación al mercado laboral, para lo que podrán realizar un itinerario especializado en Auxiliar de Almacén y Carretillas Elevadoras.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la escuela contará con una formación práctica vinculada a las necesidades del sector de la logística, el almacenamiento y la distribución, además de que abordará contenidos como la organización de almacenes, recepción y expedición de mercancías, preparación de pedidos, control de existencias, prevención de riesgos laborales y manejo seguro de carretillas elevadoras.

Asimismo, se trabajarán competencias de empleabilidad, orientación laboral y herramientas para la búsqueda de empleo y la preparación de entrevistas.

En este sentido, la delegada de Empleo, Paula Fuster, ha destacado que esta nueva edición de la Escuela de Empleo Joven ofrecerá "una oportunidad para adquirir formación práctica" y competencias que "pueden abrirles las puertas de sectores con posibilidades reales de empleo".

El proceso de selección comenzará a partir del 1 de septiembre y la formación está prevista para mediados de septiembre, cuando se desarrollará de lunes a viernes, en horario de mañana y en modalidad presencial, en la Delegación de Formación y Empleo.

Para participar será necesario tener entre 16 y 29 años y estar inscrito en Garantía Juvenil, aunque los no inscritos recibirán apoyo para realizar el trámite. De esta forma, los interesados podrán cumplimentar el formulario para participar en el proceso de selección y recibir información sobre las sesiones informativas.