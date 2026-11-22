Imagen de la coronación de los Reyes Magos y de la Estrella de la Ilusión para la Cabalgata 2027. - AYUNT. ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha coronado a los Reyes Magos de Silos y la Estrella de la Ilusión de la Cabalgata 2027 este pasado sábado en un encuentro en el que los monarcas salientes han entregado sus coronas.

Arropados por amigos y familiares, y representantes de la Corporación municipal, encabezados por la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, oficialmente encarnarán a Melchor, David Martínez Naranjo; a Gaspar, Álvaro Gómez García; y a Baltasar, Diego Fuentes Cruz, que serán guiados por su Estrella de Oriente, Ángela Harana Sánchez, según ha detallado el Consistorio en una nota.

La alcaldesa ha valorado y agradecido el trabajo de la Asociación Reyes Magos Silos y mostrado, como máxima representante de la ciudadanía, los mejores deseos para esta próxima celebración.

Jiménez ha destacado "el trabajo desinteresado que realizan no sólo en Navidades, sino durante todo el año, pero además el fomento de valores que desempeñan, como la convivencia que se genera en los preparativos y en celebraciones como ésta, donde se respira un verdadero sentimiento de familia implicada con enorme ilusión en un objetivo común".

"El esfuerzo que se hace de forma generosa para que todo salga bien en ese día, y esa experiencia demostrada año tras años de la hermosa y precisa maquinaria que lo hace posible, cada uno en su puesto con su función, desde la cocina, a la lotería, a la coordinación de la maravillosa logística de niños y caramelos, altísima responsabilidad en una exhaustiva coordinación", ha afirmado.

El compromiso de Sus Majestades y la Estrella con el barrio y con toda Alcalá se hizo palpable en este almuerzo de coronación en la Hacienda La Caridad.

La Estrella, Ángela Harana, vinculada a la cabalgata desde niña y descendiente del mismo Rey Baltasar 2008, es muy conocida en la Hermandad del Rosario.

Melchor, David Martínez Naranjo, Licenciado en Historia del Arte, está vinculado a la cabalgata desde varios frentes ayudando a amigos y familiares, y lleva toda la vida dedicado a la mayoría de clubes de fútbol base de Alcalá ocupando cargos directivos y de entrenador.

Gaspar, Álvaro Gómez García, empresario que se formó en la Escuela Mercantil de Sevilla, tiene diversos negocios y lleva a gala las tradiciones de su tierra. Además forma parte de las Hermandades de El Perdón y del Rocío de Alcalá.

Y Baltasar, Diego Fuentes Cruz, joven emprendedor al frente de un pequeño negocio en el corazón de la calle Silos, es un profundo conocedor de la gente, del barrio con un profundo vínculo afectivo con la asociación. Además representa también a esa tradición emprendedora del ADN alcalareño.