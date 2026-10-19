El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) llama a visibilizar el cáncer de mama y acompañar a las mujeres que lo sufren

La mesa informativa de la AECC de Alcalá por el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha invitado a visibilizar la enfermedad del cáncer de mama con la "doble función de la detección precoz y la implicación en su lucha para que las investigaciones avancen" y ha estado presente en las actividades conmemorativas del 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama "para que las mujeres alcalareñas sientan que estamos con ellas".

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, desde la mesa informativa instalada por la AECC de Alcalá en la calle Mairena, la alcaldesa, acompañada por la Delegada de Salud, Lidia Ballesteros, y de Servicios Sociales, Rocío Bastida, ha destacado "la magnífica labor de la AECC en Alcalá y el apoyo que ofrecen no sólo a las mujeres afectadas, sino también a sus familiares".

Asimismo, transmitido su "apoyo desde el corazón, porque desde el Ayuntamiento, como administración más cercana debemos, más allá de los recursos que destinemos a subvenciones o a la sede del Centro de Servicios Sociales, mostrarles que no están solas y que luchamos con ellas".

En este contexto, el 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, para sensibilizar y concienciar a las mujeres de todo el mundo, sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente, con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía.

Esta efeméride ha sido impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para promover el diagnóstico precoz del cáncer de mama, así como incrementar el acceso de la población femenina a los controles y tratamientos oportunos de esta enfermedad.

El cáncer de mama constituye la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. De acuerdo a las estadísticas emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos.*

Además, se ha determinado que la detección precoz del cáncer de mama incide notablemente en la modificación del pronóstico de la enfermedad, incrementando las posibilidades de curación hasta en un 100%.