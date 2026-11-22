El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se ha sumado al homenaje que la Peña Bética Miguel Espina de la ciudad ha realizado este domingo a su presidente, Manuel Delgado Liánez. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se ha sumado al homenaje que la Peña Bética Miguel Espina de la ciudad ha realizado este domingo a su presidente, Manuel Delgado Liánez, de quien la propia alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha destacado "su dedicación por más de dos décadas a una entidad que ha engrandecido y que, más allá, se ha dedicado en cuerpo y alma a sus vecinos realizando una labor de cohesión social encomiable".

Según ha informado el Consistorio en una nota, acompañada del delegado de Deportes, Pedro Gracia, y de otros miembros de la Corporación, la alcaldesa ha puesto en valor "la necesidad de cualquier comunidad de contar con personas que dedican su tiempo a hacer más bonita y cómoda la vida de los que tienen a su alrededor, aquellos que trabajan de forma desinteresada por sus vecinos, a través del cualquier asociación, porque este esfuerzo supone una labor indispensable de cohesión social para cualquier ciudad, y Manuel es un ejemplo de esa generosidad".

Asimismo, la alcaldesa ha agradecido especialmente el trabajo de la propia Peña, y ha aprovechado para reivindicar el papel del asociacionismo en la ciudad invitando a reflexionar sobre "cómo sería nuestra ciudad sin esas entidades, sin ese trabajo muchas veces discreto que hace posible tantas cosas buenas".

El homenaje se desarrollaba en La Harinera del Guadaíra en un ambiente muy emotivo en el que todos los presentes destacaban la positividad de Manuel, muy querido y conocido en Alcalá.

Según han destacado desde el Ayuntamiento, él supo trasladar a todos esa pasión por el deporte y sobre todo por el fútbol, convirtiéndolo en servicio a la ciudadanía, desde sus actividades en la Peña, a sus labor comunicativa con sus narraciones de los partidos del CD Alcalá en Radio Guadaíra, sus informativos deportivos, o su participación en diarios deportivos y programas de televisión.

A la Junta directiva de la Peña Bética Miguel Espina, la han acompañado múltiples entidades deportivas y culturales de Alcalá, que le han entregado detalles conmemorativos destacando la huella que ha dejado en todos ellos.

Es el caso de la Federación de Peñas Béticas, que no ha faltado a la cita "de un gran amigo"; el Club de Fútbol Estrella San Agustín del que es socio; la Hermandad de la Divina Pastora hacia la que tiene gran devoción; Juan Espina, hijo de Miguel Espina a quien está dedicada la Peña, por su estrecha colaboración; y por supuesto representantes, vecinos y comerciantes del Distrito Este donde Liánez ha realizado durante toda su vida una labor de cohesión social que hoy se ha puesto de manifiesto.