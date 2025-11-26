El Ayuntamiento homenajea a Alfonso Sedeño Masot por su trayectoria vinculada al desarrollo urbanístico de Sevilla

El Ayuntamiento homenajea a Alfonso Sedeño Masot. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha rendido homenaje a Alfonso Sedeño Masot por, asegura, su trayectoria profesional, especialmente ligada al desarrollo urbanístico de la ciudad y, en particular, al barrio de Viapol. A lo largo de su carrera, Alfonso Sedeño Masot ha participado en proyectos como el desarrollo urbanístico de Viapol, así como obras como el Hotel Los Lebreros o la remodelación y mejora del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, de las que fue jefe de obra.

Según ha informado el Consistorio en una nota, Sedeño, extremeño de origen y afincado en Sevilla, desarrolló toda su vida personal y profesional en la capital andaluza. Fue presidente de Gaesco y director gerente de Viapol, donde concentró buena parte de su actividad profesional.

Durante el acto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha afirmado que la ciudad "rinde homenaje y te da las gracias por tu trayectoria, por toda una vida entregada a mejorar la vida de los demás". Sanz ha enmarcado que Sedeño "ha contribuido a mejorar nuestra ciudad y al desarrollo de todo un nuevo barrio como es Viapol, un símbolo de la nueva Sevilla".

El homenaje, promovido por vecinos de Nervión, pone de manifiesto, según el Ayuntamiento, el reconocimiento personal y profesional hacia Sedeño. El alcalde ha destacado que "siempre ha sido respetado por sus compañeros de profesión y querido por todos los que lo han tratado".