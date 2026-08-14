Ayuntamiento de Huévar (Sevilla) busca eliminar una balsa de agua de la urbanización Guadial por ser foco de mosquitos

Balsa de agua en Huévar - AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA)

HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe ha señalado que trabaja para eliminar un foco de proliferación de mosquitos ubicado en una balsa de agua estancada situada en la urbanización Guadial, cuyas condiciones van "completamente en contra de las recomendaciones de los expertos para evitar que se acumulen mosquitos", según ha declarado el alcalde, Israel Álvarez.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la balsa, de grandes dimensiones, puede provocar que se den las condiciones favorables para que se desarrollen poblaciones de mosquitos, de modo que se están "estudiando todas las opciones para mitigar este problema", ya sea con un soterramiento de urgencia o alguna medida excepcional.

En este sentido, Álvarez ha lamentado que se trata de "otro problema que nos hemos encontrado", en esta ocasión con el agravante de ser "una cuestión de máxima urgencia, porque tiene que ver con la salud pública", hecho del que ha responsabilizado a la anterior alcaldesa.

Asimismo, ha recomendado a las personas que viven cerca de la balsa que, "sin llegar a provocar alarma", mantengan las medidas personales de cuidado contra las picaduras de mosquitos, mientras se llega a una solución por parte de los técnicos municipales. "Estamos preocupados y no queremos esperar a que el problema vaya a más", ha añadido.

Igualmente, ha mandado un mensaje de tranquilidad a los vecinos ante la preocupación por los casos de Virus del Nilo Occidental registrados en la provincia. Para ello, ha realizado unas recomendaciones oficiales, compartidas por la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, pensando especialmente en las personas vulnerables y centradas fundamentalmente en evitar la picadura del mosquito.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR

Así, la Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud ha incidido en la necesidad de usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar los olores intensos (perfumes, jabones aromatizados*) porque atraen a los mosquitos.

De la misma manera, ha animado a reforzar las medidas domésticas, como instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos/repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos.

Otra medida fundamental es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos.

En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja, igualmente, renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.