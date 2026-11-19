El delegado de Igualdad, José Luis García. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha abierto el plazo de presentación de solicitudes de la séptima convocatoria del proyecto Éfeso Sevilla, que ofrece itinerarios de inserción laboral vinculados a 20 certificados profesionales, financiados en el marco del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, los itinerarios de nivel 1, dirigidos a personas sin estudios, con certificado de escolaridad o graduado escolar, han incluido especialidades como el montajes eléctricos y telecomunicaciones en edificios; la Fontanería y climatización doméstica, el personal de limpieza, la reposición en hipermercados, la preparación y montajes de catering, camarero/a de piso, o mensajería y reparto.

Por su parte, los itinerarios de nivel 2, dirigidos a personas con la ESO o titulación equivalente, se centran en el montaje de instalaciones solares fotovoltáicas; al montaje de estructuras y equipos de aeronaves; soldadura y oxicortadura y al cuidado de personas dependientes en instituciones.

En este contexto, la formación se impartirá en diferentes turnos de mañana, de 9,00 a 14,00 horas, o de tarde, de 16,00 a 21,00 horas, según el itinerario.

En este sentido, el delegado de Empleo, José Luis García, ha señalado que "con esta séptima convocatoria de Éfeso Sevilla seguimos apostando por la formación vinculada a certificados profesionales como herramienta para la inserción laboral de las personas con mayores dificultades para acceder al empleo".

"No hablamos solo de cursos, sino de itinerarios completos para que las personas desempleadas puedan mejorar su cualificación, ganar experiencia en empresas y acercarse a una contratación", ha sostenido.

ITINERARIOS PARA FAMILIAS

En esta convocatoria se ofrecerán itinerarios muy diversos que abarcan más de diez familias profesionales diferentes, abordando los sectores profesionales que presentan mayor demanda de personas cualificadas en el mercado laboral actualmente, así como incluirán prácticas en empresas, tutorías, orientación individual y formación transversal.

Además, el programa ha contemplado becas de 13,45 euros por día de asistencia, con el objetivo de facilitar la participación de las personas que encuentran mayores dificultades para acceder a la formación y al mercado laboral.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 25 de noviembre de 2026, a las 23,59 horas.*La formación de los itinerarios de esta convocatoria comenzará aproximadamente a primeros del año 2027.

La solicitud podrá realizarse de forma telemática, preferentemente, sin necesidad de certificado electrónico, Cl@ve o DNI electrónico, a través de la web municipal. También podrá presentarse en el Registro General y los Registros Auxiliares del Ayuntamiento de Sevilla.

Podrán optar a estos itinerarios las personas desempleadas mayores de 16 años, empadronadas en Sevilla --y en zonas desfavorecidas para los itinerarios dirigidos a estas zonas--, inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y que cuenten con la titulación mínima exigida para cada nivel del itinerario.

Los itinerarios dirigidos a colectivos con mayores dificultades de inserción están reservados, además, a personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años --especialmente mujeres--, personas con discapacidad igual o superior al 33%, personas nacionales de terceros países o de origen extranjero, personas pertenecientes a minorías y personas en situación de vulnerabilidad.

En contexto, Éfeso Sevilla han contado con una inversión de 9,77 millones de euros, financiada en un 85% por el FSE+ y en un 15% por el Ayuntamiento de Sevilla y ha previsto la participación de 1.230 personas en 82 itinerarios formativos, con una duración de entre tres y seis meses, todos ellos vinculados a certificados de profesionalidad oficiales, válidos tanto en el territorio nacional como en toda la Unión Europea.