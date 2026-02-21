El Ayuntamiento saca a licitación las actuaciones de mantenimiento del Palacio del Pumarejo de Sevilla

Archivo - Exterior de la Plaza del Pumarejo, en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha sacado la licitación para el servicio de mantenimiento del Palacio del Pumarejo de la ciudad. El contrato tiene un presupuesto anual de 30.250 euros (IVA incluido) y tienen una duración máxima de un año, con opción a la prórroga de un segundo año.

Según el pliego de condiciones publicado en el Portal de Contratación y consultado por Europa Press, el servicio incluye el mantenimiento "preventivo, ocasional periódico" del Palacio, así como la limpieza y mantenimiento general, la adopción y revisión de medidas de seguridad, trabajos de traslado de enseres junto con la realización de estudios previos.

Asimismo, el equipo técnico del adjudicatario tiene que disponer de un técnico con titulación de arquitecto técnico "como Jefe de Equipo" junto con un encargado de obras que cuente con categoría profesional de Encargado. En esta línea, el pliego recoge que la adjudicataria "deberá contar con una cuadrilla mínima formada por un oficial y un peón". Según la información publicada en el Portal de Contratación, el plazo para que las empresas interesadas presenten oferta se extiende hasta el 6 de marzo de este año.

Hace un año comenzaba la primera fase del proyecto de rehabilitación integral de la Casa del Pumarejo, un edificio protegido del siglo XVIII enclavado en la plaza homónima del casco histórico y de propiedad municipal, por un importe de 4,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

El Ayuntamiento ha señalado que esta primera fase del proyecto integral de restauración del inmueble afectará a la mitad trasera del edificio, abarcando 2.339,34 metros cuadrados de superficie total construida entre la planta baja, la entreplanta, la planta alta y el castillete; incluyendo la recuperación del patio trasero, de 125 metros cuadrados de superficie, y otros pequeños patios menores no accesibles.

Una vez finalice esta primera parte de la intervención, según ha precisado, será contratada la segunda fase para actuar en la zona delantera, con idea de que las obras en su conjunto impliquen la restauración de la casa palacio al completo con una inversión global de unos 7,9 millones de euros para remozar todas las estancias y espacios y las fachadas exteriores.

Para estas obras, el proyecto global redactado plantea intervenir a todos los niveles desde el máximo respeto a los sistemas constructivos existentes. En relación a las fachadas, la actuación va encaminada a recuperar el aspecto homogéneo del edificio, manteniendo y recuperando la disposición original de los huecos y sus carpinterías. Se han previsto también medidas de conservación para la portada, el escudo y el balcón esquinado.

Respecto al zaguán y al patio principal, se proponen intervenciones destinadas al mantenimiento y conservación de los elementos de interés, como balaustrada de piedra, columnas de caoba del patio y pasamanos igualmente de caoba de la escalera principal.