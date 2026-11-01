Ayuntamiento de Sevilla acomete reasfaltados en el entorno de Hytasa y retira pintadas vandálicas de la antigua fábrica

Retirada de pintadas vandálicas en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este domingo 1 que llevará a cabo, a partir del próximo 6 de noviembre, obras de reasfaltado en la Avenida de Hytasa. Estos trabajos se suman a los ya ejecutados por el Consistorio en la zona, concretamente en las calles Huerto del Maestre, Olivar de la Reina y calle J, con una inversión cercana a los 200.000 euros.

Según ha detallado el Consistorio hispalense en una nota, el Ayuntamiento ha procedido a retirar las pintadas vandálicas de la antigua fábrica de Hytasa, "tras años de abandono". Con esta intervención, son ya alrededor de 30.000 las pintadas eliminadas de "forma constante" en todos los barrios de la ciudad.

Asimismo, durante el reasfaltado de la Avenida de Hytasa está previsto el corte total de la vía entre los días 6 y 20 de noviembre. Se llevarán a cabo en horario nocturno, entre las 22,00 y las 6,00 horas, para ocasionar las mínimas molestias al tráfico rodado.

Así, las calles Olivar de la Reina, Pedro Muñoz Torres, Salvador Távora, Andalucía Amarga, Herramientas y Quejío quedan, en sus tramos finales, en 'fondo de saco', con acceso únicamente para residentes y trabajadores de la zona.

Las calles Aníbal González, Álvarez Benavides, Juan de Ledesma, Virginio Mattoni, Hernán Ruiz, José María Pereda, Nuestra Señora de los Dolores, Diamantino García Acosta, Cristo del Desamparo y Abandono, Galicia, Huesca, José Arpa, Juan Castillo Sánchez, Juan Talavera Heredia y Pepe Suero quedan en 'fondo de saco', en el horario indicado, en el tramo comprendido entre Párroco Antonio Gómez Villalobos y la Avenida de Hytasa, con acceso únicamente para residentes.

Asimismo, se garantiza el acceso a los garajes existentes mientras las condiciones de ejecución de las obras lo permitan. El tráfico alternativo se desviará por calle Tamarguillo, Canal, Avenida Ronda del Tamarguillo, Afán de Ribera, Ocho de Marzo y Avenida de la Paz.

Con los trabajos realizados en la antigua nave de Hytasa, ya son alrededor de 30.000 las pintadas vandálicas retiradas por el Ayuntamiento a través del contrato del Servicio de Eliminación de Pintadas.

Este servicio permite responder de forma ágil y eficiente a estas actuaciones incívicas, detectando y suprimiendo pintadas y manchas de pintura en fachadas, muros y paramentos de edificios públicos --municipales, institucionales, escuelas, hospitales, mercados, entre otros-- o privados que den frente o constituyan la imagen de los espacios públicos de la ciudad, ya se trate de calles, plazas, avenidas, parques o carreteras.

En contexto, las zonas con mayor proliferación de pintadas en paredes y muros de espacios públicos se sitúan en el Centro Histórico, la Macarena y el distrito Sur, mientras que donde menos se registran es en Los Remedios, Nervión, Triana y Bellavista-La Palmera.