Ayuntamiento de Sevilla acometerá cinco nuevos reasfaltados en Nervión y Sevilla Este a partir del lunes 17 de noviembre

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla iniciará el próximo lunes, 17 de noviembre, cinco nuevas actuaciones de reasfaltado en los distritos de Nervión y Sevilla Este, dentro del plan municipal de renovación de viario impulsado por el Gobierno municipal. En total, los trabajos suponen una inversión cercana a 185.000 euros y se ejecutarán en horario nocturno, de 20,00 a 06,00 horas, hasta el viernes 21, con el objetivo de reducir las molestias al tráfico y a residentes.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la intervención de mayor envergadura se llevará a cabo en la calle Ulises, en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, donde se invertirán 90.000 euros para renovar por completo el pavimento entre los días 17 y 20. Durante estas fechas, la vía quedará afectada por distintos desvíos: la intersección con Horizontes y Telémaco permanecerá abierta, mientras que calles como Argos y Viajeros funcionarán como "fondo de saco", con acceso exclusivo para residentes. Se han establecido itinerarios alternativos a través de Proverbios, Horizontes, Telémaco, Laertes, Demófilo y la avenida de las Ciencias.

En Nervión, se acometerán actuaciones en cuatro calles. Las vías Alcuza y Céfiro se reasfaltarán entre el 17 y el 21 de noviembre, con una inversión de 52.744 euros, y permanecerán cortadas en horario nocturno. La calle Mallén quedará en "fondo de saco" y se habilitarán desvíos por Concejal Francisco Ballesteros, Sacrificio, Pilar y Pascual González.

Asimismo, la calle Doctor Felipe Martínez estará totalmente cerrada al tráfico entre el 18 y el 21, también de 20,00 a 06,00 horas, para la ejecución de trabajos valorados en 20.237 euros. Durante la intervención, las calles San Ignacio y Juan de Zoyas quedarán en "fondo de saco" y el tráfico se desviará por Fernando Tirado, Luis Montoto, Santo Domingo de la Calzada y Maese Farfán.

Por último, la calle Pilar, en su tramo entre Luis Montoto y Concejal Francisco Ballesteros, será reasfaltada del 18 al 21 de noviembre con una inversión de 21.357 euros. La vía permanecerá cortada de noche, aunque los cruces con Sacrificio y Mallén continuarán abiertos. Los itinerarios alternativos se dirigirán hacia Kansas City a través de Mallén, Céfiro y Alcuza.