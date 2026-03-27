El Ayuntamiento de Sevilla adelanta el concurso de ideas de la portada de la Feria y avanza en la Ciudad de los Niños

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado adelantar al mes de marzo el concurso de ideas para la selección del diseño de la que será la portada de la Feria de Abril de 2027. Entre otros asuntos también ha dado luz verde al contrato de suministro e instalación de la primera fase de la Ciudad de los Niños, en el Prado de San Sebastián.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el contrato ha sido adjudicado a la empresa Lappset España VR, S.L por un importe de 921.196,11 euros.

El proyecto contempla varias zonas de juego tematizadas en torno a fiestas emblemáticas de Sevilla y una estructura inspirada en la antigua pasarela que estuvo situada al final de la calle San Fernando como portada de la Feria de Abril entre 1896 y 1921, que irá ubicada en el centro de la explanada y contará con unas dimensiones máximas de 34 por 34 metros y 15 metros de altura en su punto más alto.

En los espacios laterales, a ambos lados de la Pasarela, se dispondrán dos zonas de juego, con una superficie de 350 metros cuadrados como máximo cada una, relacionadas con la Feria de Abril, la Semana Santa, la Velá de Triana y otras fiestas de barrio.

Sobre el adelanto del concurso de ideas para la portada de la Feria, las propuestas deberán de presentarse en el plazo de 30 días naturales a contar desde la fecha de publicación del anuncio, que podrá consultarse en la página web del Ayuntamiento de Sevilla (www.sevilla.org).

La portada deberá de cubrir 50 metros de frente, podrá tener uno o varios arcos y la altura máxima de sus baluartes laterales o central no deberá de superar los 40 metros, siendo su anchura máxima en el perfil de 6 metros.

AVANCES EN EMPLEO

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria pública de subvenciones Innova-Empleo 2026, con el objetivo de impulsar proyectos innovadores para el fomento del empleo en Sevilla, mejorar la empleabilidad y facilitar el acceso al mercado laboral.

La convocatoria, que cuenta con una dotación de 150.000 euros, con una ayuda máxima de 30.000 euros por proyecto, está dirigida a entidades del Tercer Sector de Acción Social y financiará proyectos innovadores vinculados al empleo, la inserción laboral y la mejora de la empleabilidad en la ciudad de Sevilla.

Los proyectos deberán ejecutarse en Sevilla, tendrán una duración de entre 9 y 12 meses y deberán comenzar dentro del mes siguiente a la notificación de la resolución de concesión. El plazo de presentación de solicitudes será del 1 al 27 de abril de 2026 y el inicio de los proyectos durante junio de 2026.

En esta línea, el Gobierno municipal ha aprobado el nuevo calendario laboral del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) con el que se persigue el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la optimización de los recursos humanos, la eficiencia operativa y la mejora de las condiciones laborales.

Con una partida de 234.400 euros, el nuevo calendario recoge la inclusión por primera vez de el Viernes de Dolores como día de productividad, reconocimiento de "La Madrugada" que tendrán consideración singular respecto a festivos y se garantiza el abono de la productividad en refuerzos y se aplicará la doble productividad por la jornada de intensidad a los retenes en períodos de 12 horas.

También se ha aprobado el Plan de Productividad del CECOP con el objetivo de fortalecer la operatividad los servicios municipales implicados durante dos fechas tan especiales para la ciudad como Semana Santa y Feria.

Con un presupuesto de 463,057,66 euros, con un incremento de 16.631,53 euros con respecto a 2025, el plan reconoce y compensa el esfuerzo extraordinario por el personal municipal para garantizar el funcionamiento de la ciudad en servicios esenciales como Consumo, Fiestas Mayores, ITAS, Limpieza y Porterías, Mantenimiento de Edificios Municipales, Movilidad, Parques y Jardines, Protección Ambiental, Protección Civil y Salud.

El dispositivo estará vigente durante la Semana Santa, del 27 de marzo al 5 de abril, y durante la Feria de Abril, entre el 20 y 26 de abril, aunque algunos servicios comenzarán con anterioridad o se prolongarán según sus necesidades operativas.

Asimismo, ha aprobado el Plan de Productividad de la Casa Consistorial y Protocolo para atender las especiales jornadas que realizan cada año los trabajadores municipales durante la Semana Santa y fiestas primaverales y que, con gran profesionalidad, garantizan el buen funcionamiento protocolario e institucional del Ayuntamiento así como de la imagen de la ciudad.

El Plan cuenta con una cuantía de 97.764,49 euros, lo que supone un incremento de 15.972,76 euros con respecto al año pasado.

REHABILITACIÓN DE INMUEBLES

En otro orden de asuntos, la Junta de Gobierno Local ha aprobado poner a disposición del Instituto Municipal de Deportes la parcela calificada como deportiva que estuvo ocupada por infraviviendas en Reina de los Ángeles, del Polígono Sur.

Asimismo, ha dado luz verde al expediente para la contratación del servicio de redacción del proyecto de obra, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de varias actuaciones de rehabilitación en inmuebles municipales, así como el gasto y los pliegos correspondientes. El importe asciende a 14.348,44 euros, IVA no incluido.

También se ha aprobado la contratación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto de lo que será el nuevo Parque de Bomberos de Pino Montano, que irá ubicado en la calle Camino de los Toros, esquina calle Parque de Despeñaperros.

En paralelo, la Junta de Gobierno Local ha sacado adelante las bases reguladoras para la convocatoria del Certamen de Creación Joven "XX CREA SVQ JOVEN 2026 para artistas de entre 16 y 30 años (nacidos o empadronados en la ciudad) que en esta edición experimenta un incremento económico con respecto al año pasado.

El certamen cuenta con 9 modalidades artísticas que abarcan las Artes Plásticas, Prácticas Artísticas Contemporáneas, Artes Escénicas (monólogo y teatro breve), Cortometrajes, Fotografía, Moda, Poesía, Relato Corto y Creación Digital y de Nuevos Medios, con un plazo de inscripción abierto hasta el 30 de junio de 2026, y tres premios por categoría con dotaciones de 1.600 euros, 1.200 euros y 800 euros, permitiendo la participación individual o grupal siempre que los solicitantes no hayan sido premiados en las tres ediciones anteriores de la misma modalidad.

Por último, se ha aprobado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Promoción de la Salud, y el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.

El acuerdo, que no conlleva coste económico, establece el marco de relación entre ambas partes en el ámbito de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la protección de la salud en la ciudad de Sevilla.