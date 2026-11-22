Imagen de los cortes de la avenida Doctor Fedriani por las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha informado este domingo que a partir de este lunes, 23 de noviembre, se ampliará el corte total de la avenida Doctor Fedriani, en el tramo comprendido entre Periodista Juan Carlos Vélez y Manuel Blasco Garzón, y se reordenará el tráfico ante el avance de las obras de la futura estación de San Lázaro de la línea 3 del Metro de Sevilla.

Según ha detallado en un audio emitido a los medios, mientras se ejecutan las pantallas del túnel y el desvío de conducciones, la circulación tendrá doble sentido para vehículos y autobuses por periodistas Juan Carlos Vélez Ruiz, Sánchez Pizjuán y Manuel Blazco Garzón y hacía Juventudes Musicales y la Ronda Urbana Norte en sentido contrario.

"Desde el Ayuntamiento agradecemos la colaboración y comprensión a residentes y trabajadores de la zona. Esta obra del metro tan necesaria avanza conforme a lo previsto y transformará la movilidad de Sevilla", ha concluido el delegado.