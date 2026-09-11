El Ayuntamiento de Sevilla anuncia una convocatoria de 318 nuevas plazas de empleo público para este año

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos, Ignacio Flores, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la convocatoria de 318 plazas de empleo público para este año, que entre otras áreas, ampliará en 100 la plantilla de Policía Local y en 46 la de Bomberos.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, el alcalde, José Luis Sanz, ha detallado que 245 plazas serán de turno libre, y 73 de promoción interna, para garantizar el derecho de la plantilla municipal a "mejorar sus puestos de trabajo".

De esta manera, la convocatoria contemplará plazas como administrativos, analistas informáticos, educadores sociales, arquitectos, entre otros perfiles, que se planificarán conforme a las jubilaciones y las bajas causadas en plantilla sin suponer ningún tipo de coste a las arcas municipales, salvo las que se crean nuevas.

Las plazas de esta convocatoria serán publicadas por orden de prioridad, sobre todo en materia de seguridad y en materia de administración general, y el Consistorio ha fechado el comienzo del proceso "sobre el mes de mayo o incluso antes".

En este sentido, Sanz ha calificado la convocatoria como un "avance sin precedentes" por el empleo público y "mejorar la prestación de los servicios municipales que reciben los sevillanos". "Cuando llegamos hace tres años faltaban convocatorias", ha añadido, a la vez que ha criticado la situación de "abandono, dejadez, desidia e inacción del anterior Gobierno socialista".

En contexto, en los últimos tres años, se ha reforzado el servicio de peones con 50 nuevas plazas, así como la estabilización de 786 trabajadores públicos y la culminación de alrededor del 85 por ciento de los procesos derivados de la Ley 20/2021 en esta materia.

Por otro lado, la Junta de Gobierno también ha aprobado la adaptación de la plantilla de bomberos a la Ley 2/2023, de Gestión de Emergencias de Andalucía, lo que supondrá una "importante reestructuración" de la plantilla, que ajustará nuevas escalas, grupos y categorías profesionales fijadas por la norma que persigue la actualización y homogeneización del personal de los servicios de incendios y salvamento.