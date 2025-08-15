El Ayuntamiento de Sevilla aprueba dieciséis nuevas obras por 1,1 millones en diez distritos de la ciudad

SEVILLA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha aprobado dieciséis nuevas obras que se ejecutarán en diez distritos de la ciudad en las próximas semanas con una inversión de 1.105.000 euros.

Según ha trasladado el Gobierno municipal en una nota de prensa, el distrito Bellavista-La Palmera se reasfaltará la calle Goleta de Los Bermejales con una inversión de 57.749,20 euros; en el distrito Macarena, por 64.397,39 euros se asfaltarán Gaspar de Alvear por 33.349,87 euros y Bermúdez Plata 31.047,52 euros y en el Norte, el Ayuntamiento asfaltará la calle Corvina de San Jerónimo por 203.335,39 euros y mejorará el acerado de la calle Don latino de Híspalis de Miraflores por 5.451 euros.

Por otro lado con una inversión total en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca de 177.798,48 euros, se reasfaltará en Sevilla Este la avenida República de China por 91.082,22 euros y Hermenegildo Casas Jiménez por 86.716,26 euros.

Por su parte, el distrito San Pablo-Santa Justa, por 163.659 euros, el gobierno municipal asfaltará la calle Hespérides por 104.281,25 euros, María Josefa de Segovia por 24.639,69 y Niña y Jabugo por 34.737,06 euros. En el distrito los Remedios se mejorará el acerado en la calle Virgen del Valle por 39.071,23 euros y en el Sur, el reasfaltado de las calles Rafael Salgado y Bami por 125.000 euros.

En el Casco Antiguo, el Ayuntamiento mejorará la accesibilidad de las calles San Isidoro y Augusto Plasencia 31.669, 06 euros y la pavimentación de la calle Imaginero Castillo Lastrucci, por 22.562,29.

Finalmente, en el distrito Triana, el Ayuntamiento se rehabilitarán los pavimentos de las calles Juan Pablo I y Vincent Van Gogh por 107.188,04 euros y la calle Águila Perdicera del Cerro-Amate, por 107.050,50 euros.

MÁS DE 200 ACTUACIONES EN TODA LA CIUDAD

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que "Sevilla está en obras" con el ejemplo de las más de 200 actuaciones programadas para esta semana de agosto en los once distritos de Sevilla y en todas las áreas.

"Con estas nuevas acciones programadas evidenciamos el estado de obras en el que se encuentra Sevilla para seguir sacando del abandono los espacios públicos de la ciudad en todos los distritos", ha destacado Sanz

Al margen de ello, el Ayuntamiento tiene en marcha en estos momentos obras claves como las reurbanizaciones de las plaza de la Fuensanta o el carril bici en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca; la calle Mandarina, el parque Contadores o Carmen Vendrell en Cerro-Amate o las calles Virgen de la Cinta y Virgen de Todos Los Santos, en Los Remedios.

Además de la Avenida de los Conquistadores en San Pablo-Santa Justa; el nuevo carril bici o la calle Júcar en Bellavista-La Palmera; las calles Rafael Salgado o Utrera en Bami en el Sur, Méndez Núñez, Teodosio, Dueñas, Santa Ángela de la Cruz o la Cuesta del Rosario en el Casco Antiguo; la Gran Plaza en Nervión, la calle Blanca Paloma en la Macarena o el nuevo carro bici en el Norte. Estas destacadas actuaciones se suman al avance de la Línea 3 del Metro, así como el crecimiento de nuevos barrios como el de la Cruz del Campo y Palmas Altas y la creación de Vera Sevilla, en la antigua Altadis.

Esta actuación se une a las casi 90 que tiene programada la delegación de Urbanismo en todos los niveles, las alrededor de 60 en centros deportivos, las en torno a la veintena en la delegación de Parques y Jardines y las más de 40 en colegios en este mismo momento, entre otras muchas. Al margen de estos datos, recordamos que Emvisesa tiene en construcción en estos momentos 1.188 viviendas protegidas.