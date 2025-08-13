Ayuntamiento de Sevilla apunta que "nadie acudió" a refugios climáticos ante críticas del PSOE por "falta de estrategia"

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha señalado que durante el aviso rojo por calor este martes "nadie acudió a los refugios climáticos de Sevilla", ante las críticas del Grupo Municipal Socialista sobre la "la falta de estrategia del Gobierno del PP para afrontar las olas de calor", que señalan que la apertura de refugios climáticos a mitad de agosto "es una medida tardía y puramente improvisada"

Según ha detallado el PSOE en un comunicado, "un Ayuntamiento serio planifica. Este, no. Han esperado a que la ola de calor sea histórica para actuar, cuando llevamos semanas soportando temperaturas extremas. Esto no es gestión", ha criticado la concejala Encarnación Aguilar que celebra la apertura de nuevos refugios, aunque "los considera insuficientes".

Por su parte, el Consistorio ha apuntado que la sala Gordillo situada en el Pabellón San Pablo se encontraba abierta al público con climatización, presencia de Protección Civil, recursos sanitarios y distribución de agua. Del mismo modo, "se amplió el horario de diversos centros cívicos con presencia de protección civil".

"REACCIÓN TARDÍA"

De otro lado, Aguilar ha considerado que "éste es un ejemplo más de la ausencia de una hoja de ruta clara por parte del alcalde y su equipo". "No hay plan, no hay previsión, no hay coordinación. Lo único que hay son parches y fotos de última hora", ha señalado.

El PSOE ha reclamado "un plan integral y permanente de refugios climáticos, con recursos suficientes y distribuidos por todos los barrios, que permita anticiparse a futuras olas de calor y también de frío". Si no se diseña una estrategia estable, Sevilla "seguirá reaccionando tarde y poniendo en riesgo la salud de miles de personas".

"Lo que hoy se vende como respuesta es en realidad la prueba de que este gobierno llega siempre tarde porque no sabe planificar. Y una ciudad como Sevilla no puede estar a merced de la improvisación", ha concluido la concejala socialista.