El Ayuntamiento de Sevilla autoriza nuevos apartamentos turísticos en ocho edificios del centro, Triana y Macarena

Archivo - Apartamento turístico en el centro de Sevilla. Imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este martes la concesión de tres licencias de obras y cuatro autorizaciones ambientales para un total de ocho edificios para nuevos apartamentos turísticos situados en el casco antiguo, Triana y Macarena.

Según un documento de la reunión de la Comisión Ejecutiva, consultado por Europa Press, el Ayuntamiento ha concedido la licencia de rehabilitación de tres plantas de dos edificios en la calle Lineros para su adecuación en ocho apartamentos turísticos. Misma situación en la calle Álvarez Quintero en el que se autorizan seis nuevos apartamentos en un edificio. La tercera reforma afecta a la calle San Salvador, en el barrio del Povernir cerca de la Plaza de España.

En esta línea, Urbanismo ha concedido cuatro licencias de calificación ambiental para apartamentos turísticos en la calle San Jacinto, Siete Revueltas, Relator y San Luis.

En 2024, el Ayuntamiento aprobó la limitación de viviendas de uso turístico (VUT) en aquellas zonas donde superasen el 10% del parque residencial, lo que ponía fin a nuevas licencias en el casco antiguo y una zona de Triana. Sin embargo, esta normativa deja fuera a los apartamentos turísticos.

El Consistorio apunta que, desde octubre del 2024, Sevilla ha enviado a la Junta unas 1.067 VUT para su cancelación. Según datos de la Junta de Andalucía, hay registradas 383 licencias de apartamentos turísticos en la ciudad.

En paralelo, la Comisión Ejecutiva ha aprobado la licencia de obras para la construcción de un nuevo hotel de cuatro estrellas en la calle Via Apia, del barrio de Torreblanca.