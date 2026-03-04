El Ayuntamiento de Sevilla avanza en la ITB un acuerdo de promoción conjunta con Turismo de Berlín

La delegada de turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, junto a los representantes de Turismo del Ayuntamiento de Berlín, del Aeropuerto de Berlín y de la aerolínea EasyJet. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha destacado el trabajo de la delegación en la ITB Berlin 2026, la Feria Internacional de Turismo de Alemania que se celebra en Berlín y que en esta edición "ha batido un nuevo récord con más de 180.000 visitantes procedentes de más de 190 países, consolidándose como la gran plataforma de innovación y negocio de la industria turística global".

La presencia municipal sevillana se enmarca dentro del stand de Andalucía, bajo el paraguas de la Junta de Andalucía, "reforzando el posicionamiento de Sevilla como destino cultural, urbano y experiencial de referencia internacional en uno de los principales mercados emisores para la ciudad".

Según ha indicado el Consistorio en una nota, Alemania se sitúa como el sexto mercado emisor hacia Sevilla en número de viajeros y el quinto en pernoctaciones, "lo que subraya la importancia estratégica de la participación en esta feria profesional".

"Estar presentes en la ITB Berlín es clave para consolidar nuestra posición en un mercado prioritario como el alemán. Sevilla compite en el ámbito internacional y debemos hacerlo en los grandes foros donde se define el futuro del turismo", ha señalado la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno. "Alemania es un mercado fiel, con alto poder adquisitivo y gran interés por el turismo cultural y urbano que ofrece nuestra ciudad".

REUNIÓN CON TURISMO DE BERLÍN

En el segundo día de la feria, la delegación sevillana ha mantenido una reunión de alto nivel en el stand de Turismo de Berlín, perteneciente al Ayuntamiento de Berlín (Visit Berlin), en la que "se ha avanzado en la voluntad de firmar próximamente un memorándum de entendimiento entre Turismo de Sevilla y Visit Berlin".

En el encuentro, junto con Angie Moreno, han participado, Jana Friedrich, Senior Manager Business Development Aviation del Aeropuerto de Berlín; Stephan Erler, Country Manager de easyJet -aerolínea que opera la conexión directa entre Sevilla y Berlín-; y Carlo Carbone, Market & Media Relations Manager de Visit Berlin.

Durante la reunión se ha puesto de manifiesto que tanto Berlín como Sevilla son "destinos turísticos de primer orden internacional, con un inmenso patrimonio cultural, histórico, gastronómico y de ocio, y que la actual conexión aérea directa representa una oportunidad estratégica inmejorable para incrementar el flujo bidireccional de visitantes".

El futuro acuerdo tendrá como objetivo "establecer un marco general de colaboración para el diseño, desarrollo y ejecución de acciones conjuntas de promoción turística en sus respectivos mercados, apoyándose en la conectividad directa proporcionada por easyJet".

Entre sus líneas estratégicas se contempla fomentar el turismo de escapada (city break), el turismo cultural y el turismo de negocios entre Alemania y Andalucía, maximizando la rentabilidad de la ruta aérea.

"Esta posible alianza con Visit Berlin supone un paso muy relevante en nuestra estrategia de cooperación internacional", ha destacado Angie Moreno. "No se trata solo de promocionar Sevilla en Alemania, sino de construir sinergias entre dos grandes capitales europeas que comparten valores culturales y dinamismo urbano, aprovechando una conectividad aérea directa que debemos consolidar y hacer crecer".

"VERDADEROS CENTROS DE DECISIÓN"

La participación del Ayuntamiento de Sevilla en la ITB Berlín refuerza la estrategia de internacionalización del destino "en un contexto altamente competitivo, donde la conectividad, la cooperación entre destinos y la segmentación de mercados resultan fundamentales".

"Las ferias profesionales como la ITB no son únicamente espacios expositivos, sino verdaderos centros de decisión donde se negocian rutas aéreas, campañas conjuntas y acuerdos estratégicos", ha subrayado Moreno.

"Para Sevilla es esencial estar aquí, mantener reuniones con aerolíneas, destinos y agentes clave, y trabajar para que el mercado alemán siga creciendo en número de viajeros y pernoctaciones".

Por último, en el marco de la jornada, la delegación sevillana ha mantenido dos reuniones estratégicas de especial relevancia para el posicionamiento del destino en el mercado alemán.

Por un lado, con Laura Muñoz, Senior Sales Manager de Travelzoo, empresa global de medios digitales y club de viajes fundado en 1998 que cuenta con más de 30 millones de miembros en todo el mundo y que selecciona y negocia ofertas exclusivas de viajes, hoteles, cruceros y experiencias, difundidas a través de su web y su reconocida newsletter semanal 'Top 20'.

Por otro, se ha celebrado un encuentro con Michaela Müller, Contracting-Manager de Ameropa Reisen, destacado turoperador alemán especializado en escapadas urbanas, viajes en tren y paquetes vacacionales, con el objetivo de explorar nuevas vías de comercialización de Sevilla en el mercado germano y reforzar la presencia del destino en su programación.