Ayuntamiento de Sevilla cede una parcela de 300 metros cuadrados a la Hermandad del Cerro para impulsar su Obra Social

Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a la Hermandad del Cerro del Águila. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado el avance en el procedimiento para la concesión demanial de una parcela municipal situada en la confluencia de las calles Dante y Tarragona, en el Cerro del Águila, que será destinada a la construcción de unas instalaciones para la obra social de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores.

La junta de gobierno de la Hermandad del Cerro del Águila solicitó formalmente al Ayuntamiento de Sevilla la concesión de aproximadamente 300 metros cuadrados de un solar de titularidad municipal, actualmente en desuso, ubicado en este enclave del Distrito Cerro-Amate, según ha informado el Ayutamiento en una nota.

En respuesta a esta petición, el pasado 22 de mayo, la junta de gobierno de la ciudad de Sevilla, a propuesta del Distrito Cerro-Amate, declaró de interés general el proyecto presentado por la corporación del Martes Santo y autorizó la cesión directa y gratuita de la parcela por un periodo de 35 años, con el objetivo de que pueda edificarse en ella un espacio destinado a desarrollar la importante labor social de la corporación.

José Luis Sanz ha señalado que "este acuerdo supone un primer paso fundamental para hacer realidad un proyecto de gran interés social para el barrio y para la ciudad de Sevilla".

Además, el alcalde ha añadido que "desde el Ayuntamiento seguimos avanzando en la tramitación necesaria, en colaboración con la Hermandad de los Dolores, para que esta parcela municipal pueda ponerse al servicio de un proyecto que refuerza la atención, el acompañamiento y la labor social que esta corporación desarrolla desde hace años".

Tras esta declaración de interés general y la autorización inicial de la concesión, el expediente continúa ahora su tramitación a través del Servicio de Patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde deberán completarse y aportarse los documentos necesarios para culminar el procedimiento.

"Nuestro objetivo es que, una vez cumplidos todos los trámites administrativos, la concesión de esta parcela sea una realidad en las próximas fechas. Estamos ante una iniciativa que permitirá dar uso a un espacio municipal en desuso y transformarlo en un recurso útil para los vecinos y para la importante obra social que desarrolla la Hermandad de los Dolores", ha concluido Sanz.