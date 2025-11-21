El Ayuntamiento de Sevilla celebra el Día de los Gitanos Andaluces poniendo en valor la fuerza de las mujeres

El Ayuntamiento de Sevilla conmemoria el Día de los Gitanos y Gitanas Andaluces con un acto en el Hogar Virgen de los Reyes. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha conmemorado este viernes el Día de los Gitanos y Gitanas Andaluces con un acto en el Hogar Virgen de los Reyes al que han asistido representantes del Consejo Municipal del Pueblo Gitano, entidades gitanas, la Asociación de Mujeres Gitanas Romi de Valencia y alumnado de los centros IES Inmaculada Vieira, CEIP Blas Infante, IES Siglo XXI y CEIP Menéndez Pidal.

Según una nota remitida por el Consistorio, la campaña municipal está protagonizada por una pintura realizada por el pintor David Noalia, y que representa a una mujer gitana de edad. Inspirada en los colores de la bandera romaní, rinde homenaje a "la fuerza y determinación de las mujeres gitanas". La imagen ya se puede ver en carteles en edificios municipales, banderolas y taxis de la ciudad.

Por su parte, el delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García, ha destacado que se trata de una fecha para "honrar un legado que forma parte del alma de Sevilla y de Andalucía, presente en nuestra música, nuestro arte y nuestros barrios".

Asimismo, García ha subrayado que esta conmemoración "se traduce en acciones y medidas". En este sentido, ha indicado la constitución del Consejo Municipal del Pueblo Gitano, un espacio de participación y propuesta de políticas públicas, y otras medidas como el programa 'Incorporando el liderazgo de las niñas y mujeres gitanas', un programa orientado a "empoderar" a niñas y adolescentes gitanas de 11 a 14 años.

Este proyecto se desplegará en 24 grupos repartidos en ocho centros de Primaria y Secundaria de Polígono Sur, Torreblanca, Tres Barrios-Amate y La Plata-Padre Pío-Palmete. El objetivo es reforzar "su autoestima, pensamiento crítico y continuidad educativa", en coordinación con los Servicios Sociales y UTS de la zona a través de dos sesiones semanales por grupo, de salidas formativas y de ocio de la mano de un equipo profesional compuesto por psicólogos e integradores sociales.

El acto ha incluido el descubrimiento de una placa conmemorativa, la lectura del manifiesto por el Pueblo Gitano y la visita a la exposición fotográfica de Mujeres Gitanas Romi de Valencia. La jornada ha concluido con la proyección del documental 'La gran redada', de Pilar Távora.

Esta película será proyectada en diferentes centros cívicos de los barrios de la ciudad. Todas las proyecciones empezarán a las 18,00 horas:

- 24 de noviembre: Factoría Cultural del Polígono Sur.

- 25 de noviembre: Centro Cívico San Pablo.

- 26 de noviembre: Hogar Virgen de los Reyes.

- 2 de diciembre: Centro Cívico Sevilla Este.

- 9 de diciembre: Centro Cívico Cerro del Águila.

- 10 de diciembre: Centro Cívico Torre del Agua.

- 11 de diciembre: Palacio de los Marqueses de la Algaba.

- 15 de diciembre: Factoría Cultural del Polígono Sur.