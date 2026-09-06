El Ayuntamiento de Sevilla celebra el II Festival Macarena Flamenca en homenaje a José de la Tomasa

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, asiste el II Festival Macarena Flamenca en homenaje a José de la Tomasa. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, asistió este pasado sábado, 5 de septiembre, a este festival y entregó el galardón a José de la Tomasa, una figura fundamental del flamenco sevillano. Cerca de 1500 personas se dieron cita en este festival.

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado la segunda edición del Festival Macarena Flamenca, en la Plaza Virgen del Pilar de La Barzola y han asistido cerca de 1500 personas que se dieron cita para homenajear a José de la Tomasa, según ha informado el Consistorio en una nota.

El alcalde Sanz destacó que "José de la Tomasa, vecino del barrio de la Macarena, no es solamente alguien que merece homenajes y reconocimientos". "Es un artista que sigue en activo, en un gran momento, y que tenemos que seguir viendo sobre los escenarios", ha afirmado.

Además, Sanz ha añadido que "desde el Ayuntamiento queremos reivindicar precisamente eso, el patrimonio flamenco no es solamente el que conservamos en los archivos o en los libros, también es el patrimonio vivo, los artistas que tenemos la suerte de seguir disfrutando".

Del mismo modo el alcalde ha señalado que "esta segunda edición de Macarena Flamenca demuestra que el flamenco crece y llega a todos los barrios, convirtiendo estos días previos en la gran antesala de una Bienal que llenará Sevilla de flamenco".

Ha reiterado que "queremos que el flamenco esté en las calles, en las plazas, en los barrios, cerca de los vecinos y que pueda disfrutarlo todo el mundo".

El cartel artístico estuvo encabezado por Potito, Remedios Reyes, Antonio Reyes, Manuel de la Tomasa y Manuela Amador Carrasco, con la presentación del periodista y escritor Antonio Ortega.

Además entre los asistentes se encontraba el artista internacional Tim Ries el que fue saxofonista de los Rolling Stones, que se animó también a subir al escenario.

Entre los asistentes estuvieron también representantes de Fakali y de las Hermandades de Los Gitanos y La Macarena.