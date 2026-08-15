El Ayuntamiento de Sevilla comienza este lunes la cuarta y última fase de las obras de Pagés del Corro

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con miembros de su equipo de gobierno en la calle Pagés del Corro. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla comienza este lunes las obras de la cuarta y última fase de la calle Pagés del Corro para "completar así las obras más importantes de Emasesa en Sevilla capital en su historia". La calle Pagés del Corro permanecerá cortada al tráfico en el tramo comprendido entre el número 90B y el paso de peatones situado antes de la intersección con la calle San Jacinto desde el próximo 17 de agosto hasta el 29 de enero de 2027.

Tal como ha detallado el Consistorio en una nota, esta medida responde al inicio de la cuarta y última fase de las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento que Emasesa está ejecutando en esta vía del distrito Triana. El delegado de Urbanismo y de Emasesa, Juan De la Rosa, ha señalado que las obras "avanzan a buen ritmo y encaran ya sus últimas fases, que serán más cortas que las dos anteriores".

De la Rosa ha subrayado que "en Pagés del Corro ya se pueden ver los cambios que está experimentando la calle, con la primera fase ya completamente terminada", y ha reiterado sus "disculpas a vecinos y comerciantes por las molestias ocasionadas por los trabajos" a quienes también ha querido "agradecer su comprensión durante el tiempo que queda de ejecución de los mismos".

La actuación permitirá mejorar el rendimiento hidráulico de las infraestructuras de agua potable y saneamiento de la zona, "reforzando la calidad y fiabilidad del servicio". Esta cuarta fase, con una duración estimada de seis meses, pone el "broche final" al plan de renovación de redes desarrollado por Emasesa en la calle Pagés del Corro. Está previsto que los trabajos concluyan a finales de enero de 2027.

Las obras en la calle Pagés del Corro, realizadas en coordinación con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, cuentan con una inversión de 7.779.376 euros y tiene como finalidad la mejora del servicio de abastecimiento de agua con el aumento de la presión y el caudal y del servicio de saneamiento con el incremento de la capacidad de captación de pluviales, de evacuación y de eliminación de fugas.

Además, estos trabajos contemplan la instalación de una red de baldeo, la renovación del pavimento, la ejecución de acerados más anchos para dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de accesibilidad, la redistribución de aparcamientos y alcorques y el incremento del arbolado con la plantación de 95 nuevos árboles.