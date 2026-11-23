El alcalde, José Luis Sanz, portando la espada Lobera. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido este lunes, 23 de noviembre, a los solemnes actos conmemorativos de la festividad de San Clemente, celebrados en la Santa Iglesia Catedral, en una jornada de especial significado para la historia y las tradiciones de la ciudad.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, durante la tradicional procesión por las naves catedralicias, el alcalde ha portado la Lobera, la espada del rey Fernando III el Santo, uno de los símbolos más representativos de esta efeméride, en la que también han participado el Cabildo Catedral y la Corporación Municipal, con el relicario de San Clemente y el Pendón de la Ciudad, portado por la concejal más joven de la Corporación Municipal, Blanca Gastalver.

En este sentido, Sanz ha destacado que se trata de un día "muy especial para Sevilla". "Cada 23 de noviembre recordamos uno de los acontecimientos que marcaron para siempre el devenir de nuestra ciudad: la entrada de las tropas de Fernando III en la Isbiliya islámica, en 1248, poniendo fin a más de cinco siglos de dominación musulmana e iniciando una nueva etapa de nuestra historia", ha relatado.

Asimismo, ha destacado que "esta celebración es mucho más que una tradición; es un ejercicio de memoria colectiva y una oportunidad para poner en valor nuestras raíces, nuestro patrimonio y una historia que debemos conocer, respetar y transmitir a las generaciones futuras".

En esta línea, ha subrayado la importancia de mantener viva esta conmemoración, que cada año reúne a las instituciones civiles y religiosas de Sevilla en torno a una de sus fechas históricas más relevantes. "Portar la Lobera es un honor y una responsabilidad. Representa el vínculo de Sevilla con su historia y el compromiso de quienes tenemos la responsabilidad de trabajar por su presente y su futuro, sin olvidar nunca de dónde venimos", ha concluido el alcalde.