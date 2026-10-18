El Ayuntamiento de Sevilla entrega la réplica de la Medalla de la Ciudad de Sevilla a la Virgen del Amparo

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha hecho entrega de la réplica de la Medalla de la Ciudad de Sevilla, concedida al Consejo de Hermandades y Cofradías, en el año 1983, a la Virgen del Amparo durante el besamanos celebrado en la parroquia de Santa María Magdalena, como reconocimiento con motivo de su próxima Coronación Canónica, que tendrá lugar el 8 de noviembre.

Según ha concretado el Consistorio hispalense en una nota, Alés ha destacado que "es un honor poder hacer entrega de esta réplica de la Medalla de la Ciudad a la Virgen del Amparo, una devoción profundamente arraigada en Sevilla y que forma parte de la historia de nuestra ciudad. Un símbolo iconográfico y devocional de nuestras hermandades de Gloria que el próximo 8 de noviembre será protagonista de una jornada inolvidable".

"Con este gesto queremos poner de manifiesto el cariño y el reconocimiento de Sevilla a la Hermandad del Amparo en un momento tan especial como el de su Coronación", ha señalado el delegado de Fiestas Mayores.