El Ayuntamiento de Sevilla estudia con la Junta cambio de usos de suelos en Cartuja para poder abordar su ampliación

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este miércoles que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía están negociando el cambio de usos en suelos del Parque Científico Tecnológico (PCT) Cartuja para poder dar respuesta a la "mucha demanda" de empresas que quieren instalarse en este recinto empresarial. Entre esos suelos, estarían el Canal de la Exposición Universal de 1992 y la banda que actualmente se usa como aparcamientos en la avenida Carlos III, ha adelantado Sanz.

En declaraciones a los medios, el regidor hispalense se ha referido así al proyecto ecity adelantado por ABC en virtud del cual el PCT Cartuja contaría con tres rascacielos más en la zona de Carlos III. Sanz ha asegurado que en el Ayuntamiento "no hay nada" en relación a esta propuesta pero sí se ha mostrado "a favor de ampliar Cartuja y de cambiar usos de suelos para nuevos edificios singulares".

"No me disgustan", ha dicho el primer edil en relación a esos posibles tres nuevos rascacielos, pero "no creo que hagan falta más", ha abundado igualmente. El PCT Cartuja cuenta con 560 entidades que alcanzan un nivel de actividad económica de 4.490 millones de euros y generan más de 29.100 puestos de trabajo directo.

Además, se ha consolidado como "laboratorio científico y tecnológico urbano" con el proyecto eCitySevilla, iniciativa de colaboración público-privada liderada por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, Endesa y el propio PCT Cartuja. Trabaja en el desarrollo en la Isla de la Cartuja de un modelo de ciudad en "ecosistema abierto, digital, descarbonizado y sostenible en 2025, adelantando en 25 años los objetivos de energía y clima establecidos para 2050".