El Ayuntamiento de Sevilla firma con el acuerdo para la adquisición del edificio de Palmete en riego de desahucio

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, ha firmado este viernes un acuerdo con el Banco Santander para la adquisición de un edificio situado en la calle Verdad, 54, en el barrio de Palmete, compuesto por 11 viviendas de protección oficial privadas.

Según ha destacado el Consistorio en una nota, con esta actuación se va a evitar el desahucio de las 11 familias residentes en dicho edificio, "que podrán permanecer en sus hogares con todas las garantías".

El delegado de Urbanismo y presidente de Emvisesa, Juan de la Rosa, ha subrayado que "esta importante actuación ha sido posible gracias al esfuerzo y el trabajo que hemos realizado desde el Gobierno de José Luis Sanz priorizando en todo momento la protección de estas familias".

Asimismo, ha agradecido expresamente "la predisposición y colaboración del Banco Santander, cuya disposición a este acuerdo ha sido fundamental para que esta operación salga adelante y hoy podamos decir que estas familias seguirán en sus casas, con todas las garantías".

En esta línea, el delegado ha destacado que "se trata de un hito histórico para la empresa municipal de vivienda, que realiza la mayor inversión de su trayectoria con el objetivo de proteger a familias en situación de especial vulnerabilidad".

El inmueble pasará a integrarse en el parque público de Emvisesa y se regularizará la situación de las familias; las nuevas rentas se ajustarán a los parámetros de vivienda protegida, con alquileres que oscilarán entre los 200 euros, para las viviendas de menor superficie; y los 250 euros, para las de mayor superficie.

El Ayuntamiento ha anunciado que acometerá mejoras integrales en el edificio para garantizar condiciones óptimas de habitabilidad, incluyendo la adecuación de zonas comunes y la puesta en funcionamiento del ascensor.