El Ayuntamiento de Sevilla impermeabilizará la cubierta del pabellón del Centro Deportivo Mar de Plata

La delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, visita el Centro Deportivo Mar de Plata - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deporte (IMD), ha anunciado que va a impermeabilizar la cubierta del pabellón del Centro Deportivo Mar de Plata, con el objetivo de "acabar con los problemas de humedades actualmente debido a que presenta numerosos problemas de estanqueidad, así como en sus canales y remates perimetrales".

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la actuación va a contar con un presupuesto de 139.029 euros. En este sentido, ha señalado que supone "la mayor inversión que se ha realizado en este centro deportivo en sus 34 años de existencia, ya que, pese a que el CD Mar de Palta es del año 1992, hasta la fecha solo se habían hecho dos pequeñas intervenciones, que, entre las dos apenas superaban los 17.000 euros".

El Ayuntamiento ha enmarcado los trabajos dentro del plan de inversiones del Gobierno de Sanz por el que se va a destinar más de 5,1 millones de euros a la modernización, mejora y renovación de cerca de una veintena de centros deportivos de la ciudad.

Por su parte, la delegada de Deportes, María Tena, ha destacado que esta inversión "obedecen al firme compromiso del alcalde, José Luis Sanz, de mejorar los servicios públicos y dotar a Sevilla de unas instalaciones deportivas de primera, tal y como se merecen nuestros vecinos".

La nueva cubierta prevista es un sistema de cubrición tipo "Deck" in situ fijada mecánicamente a la existente acabará con las actuales deficiencias de estanqueidad.

Con 10 años de garantía, el sistema que se va a instalar cuenta con una membrana sintética impermeabilizante, con fijación mecánica, tipo Sarcafast o similar, multicapa, de color blanco, presenta numerosos beneficios, como la rapidez en el montaje, su adaptación a cualquier tipo de geometría, gran aislamiento térmico y acústico, ligereza de los materiales, fácil mantenimiento e impermeabilidad.