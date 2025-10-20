El Ayuntamiento de Sevilla inicia la limpieza de la ría de la Plaza de España y la restauración de su balaustrada

Archivo - Turistas pasea en barca por la ría de la Plaza de España - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado trabajos de conservación y mantenimiento en la Plaza de España. Las obras se centran, principalmente, en la limpieza de la ría, así como la restauración de la balaustrada de la misma. Un proyecto que se va a extender hasta mediados del próximo mes de noviembre.

Según una nota de prensa del Consistorio, estas labores de conservación se están desarrollando en los espacios de competencia municipal que abarcan desde el paseo alto del 'Gran Peatón' hasta la Avenida de Isabel la Católica.

La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA) es la encargada de ejecutar el proyecto, que comenzó el martes 14 de octubre con el vaciado y limpieza de la ría en coordinación con el Servicio Municipal de Parques y Jardines.

El Ayuntamiento destaca que los trabajos corresponden a la limpieza anual del agua del espacio. En el comunicado, el Consistorio señala que el comportamiento de "algunos visitantes" provoca la presencia de "residuos más allá de los naturales", lo que hace "necesaria" dicha actuación.

En paralelo, el proyecto recoge la restauración de la balaustrada de mármol y del remate de ladrillo y molduras del vaso de la ría. El Ayuntamiento confirma que se encontraba "roto o inestable" debido al "crecimiento oculto de una especia arbórea" en la solería del Paseo del Gran Peatón, junto a la Torre Norte.

De este modo, este lunes comienza la retirada de lodos, así como el "rescate selectivo" de algunos elementos de las balaustradas que se puedan encontrar en la ría. Estos trabajos serán realizados por una empresa especializada y tienen lugar después de la "limpieza con agua pulverizada" de la balaustrada cerámica durante el jueves y el viernes de la pasada semana.

El Ayuntamiento señala que durante los primeros días es "lógico" que la ría presente "un aspecto de suciedad propio del proceso de vaciado y limpieza".

Durante los días previos al inicio de los trabajos, el Ayuntamiento ha retirado y reubicado de forma temporal los peces y patos que se encontraban en la ría. Los animales "serán devueltos a su entorno" tras finalizar las taras. Asimismo, el consistorio ha destacado la "colaboración" del concesionario de las barcas del espacio.

En la nota de prensa, el Ayuntamiento señala que los trabajos de limpieza deben "coordinarse" con el calendario de mantenimiento de fuentes y estanques que la empresa adjudicataria desarrolla para el consistorio. Por ello, aseguran que el público "no se debe sorprender ni alarmar" durante el proceso si estos espacios no presentan "su aspecto más atractivo".