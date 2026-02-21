El Ayuntamiento de Sevilla inicia este lunes nuevas obras de renovación de redes en el distrito Bellavista-La Palmera

Archivo - Trabajos en la red de media tensión del distrito Bellavista-La Palmera. - ENDESA - Archivo

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, comenzará este próximo lunes 23 de febrero las obras de renovación de las redes de abastecimiento de la Glorieta Los del Rio, ubicada en el distrito Bellavista-La Palmera. La actuación se desarrollará en esta plaza ubicada entre la carretera de Su Eminencia y la avenida Manuel Siurot, con un plazo de ejecución estimado de dos meses y medio, por lo que su finalización está prevista para mediados del mes de mayo.

Sobre estos trabajos, el delegado de Urbanismo y de consejero de Emasesa, Juan de la Rosa, ha subrayado en una nota de prensa que "estos trabajos se suman a las importantes actuaciones que desde Emasesa se vienen ejecutando en este distrito, con una inversión que supera los 5,2 millones de euros y que abarcan algunas vías principales como Júcar o la calle Ifni".

Asimismo, ha añadido que "con el objetivo de mejorar el servicio prestado, esta actuación incluye, además, la sustitución de parte de la valvulería de la avenida Manuel Siurot y de la carretera de Su Eminencia". Las obras, que cuentan con un presupuesto de 175.070 euros, no supondrán la interrupción del suministro de agua, ya que contemplan la instalación de redes auxiliares que garantizarán la continuidad del servicio.

Además de la renovación de las infraestructuras hidráulicas, el proyecto incluye mejoras en la accesibilidad de las calles afectadas. Para la ejecución de los trabajos será necesario realizar cortes parciales del tráfico rodado, mientras que para garantizar el tránsito peatonal se instalarán pasarelas provisionales que permitirán el acceso a viviendas y comercios durante el desarrollo de las obras.

Está previsto el corte de forma parcial en la Carretera Su Eminencia, en la confluencia con la Glorieta Los del Río, desde el 25 de febrero hasta el 09 de marzo. Este corte parcial se divide en dos fases, con objeto de dejar libre "en todo momento" el sentido de circulación Este, de tal forma que el tráfico sentido avenida de La Palmera se ejecuta por Su Eminencia al norte de la Glorieta Los del Río, y el sentido opuesto se mantendrá por Su Eminencia al sur de la glorieta.

Emasesa está llevando a cabo actuaciones de renovación de redes en el distrito Bellavista-La Palmera. La más recientes, iniciadas hace algunas semanas, las de las calles Holanda y Paraná. También en la calle Guadalbullón, con una inversión de unos 787.000 euros; en la calle Júcar, con una inversión de 1,7 millones de euros, una actuación que se está llevando a cabo en dos fases. La primera, desde la calle Uruguay hasta la calle Nicaragua; y la segunda, que comprende desde la calle Nicaragua hasta la calle Lima.

Emasesa ya ha invertido más de 5,2 millones de euros en este distrito para la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento existentes también en las calles Jamaica y Tenerife --1,3 millones de euros--. Del mismo modo, en la segunda mitad de 2024 finalizaron las obras de reparación del colector SE-S203, que discurre por la calle Ifni y que incorpora los caudales recibidos al colector principal de la cuenca sur, el del Emisario Puerto. El tramo contaba con una longitud total aproximada de 489 metros y recoge los colectores de las calles Lima, Nicaragua, Doce de Octubre, Chile y la parte alta de la calle Ifni. Esta renovación de Emasesa puso fin a una instalación de 1970 y los trabajos contaron con una inversión de más de 1,5 millones.