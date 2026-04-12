El Ayuntamiento de Sevilla inicia obras en Muñoz Olivé a partir del próximo 27 de abril

Reunión de Emasesa y el distrito Casco Antiguo con vecinos y comerciantes. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, iniciará el próximo 27 de abril las obras de renovación de la red de saneamiento en la calle Muñoz Olivé, en pleno Casco Antiguo. Esta actuación se suma a los trabajos que la empresa metropolitana ha comenzado recientemente en las calles Albareda y Jaén.

Tal y como ha emitido el Consistorio en una nota, el proyecto cuenta con un plazo de ejecución de dos meses y una inversión de 130.353 euros, con el objetivo de "mejorar la calidad del servicio y poner fin a las continuas incidencias derivadas del deterioro de la red actual", que ha registrado "numerosas roturas" en los últimos años, "poniendo fin a las molestias ocasionadas a vecinos y comerciantes".

En contexto, el tránsito peatonal podrá verse afectado de forma temporal por estas obras en Muñoz Olivé. Asimismo, para garantizar la seguridad, se habilitarán vallas, pasarelas y la correspondiente señalización. Esta intervención completa la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en Albareda y Jaén, situadas a escasos metros, donde además se está instalando una nueva red de baldeo que permitirá mejorar la presión y el caudal, así como aumentar la capacidad de recogida de aguas pluviales y su evacuación.

En suma, los trabajos abarcan el tramo comprendido entre las calles Jaén y Méndez Núñez e incluyen la renovación integral de las acometidas de abastecimiento y saneamiento, así como de los pozos e imbornales. Asimismo, se procederá a la reposición completa de acerados y pavimento, junto con la plantación de nuevo arbolado.