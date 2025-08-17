El Ayuntamiento de Sevilla invierte más de 250.000 euros en obras en el distrito Sur para mejorar la zona peatonal

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla está renovando la calle Rafael Salgado, arteria del barrio de Bami en el distrito Sur. Además, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha supervisado estas obras que cuentan con una inversión de más de 250.000 euros y que, según el Consistorio, "mejorarán de manera integral el firme y la accesibilidad peatonal en todo el trazado de esta vía y parte de la calle Bami".

Así lo ha comunicado el consistorio hispalense en una nota, donde ha señalado que Sanz ha supervisado el avance de estas obras, antes de la aplicación del nuevo asfalto de primera calidad que ocupará los 5.600 metros de calzada, mejorando "notablemente" la seguridad y confort de la circulación. Todo ello la retirada de los adoquines de Gerena existentes, que están siendo limpiados, clasificados y almacenados en dependencias municipales para su reutilización en futuras obras en entornos históricos.

En este sentido, el primer edil ha destacado que "la accesibilidad será una parte fundamental de esta actuación con la adecuación de aceras y pasos de peatones accesibles, mediante rebaje de bordillos y adaptación conforme a la normativa de accesibilidad universal".

También el Ayuntamiento llevará a cabo la alcorques en mal estado, garantizando la continuidad del arbolado y la seguridad peatonal y tras el asfaltado, se realizará la reposición completa de la señalización vial horizontal, asegurando la correcta organización del tráfico rodado y peatonal.

Al margen de ello, el Consistorio de Sevilla, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha aprobado 16 nuevas obras que se ejecutarán en diez distritos de la ciudad en las próximas semanas con una inversión de 1.105.000 euros.

Por todo ello, en el distrito Bellavista-La Palmera se reasfaltará la calle Goleta de Los Bermejales con una inversión de 57.749,20 euros; en el distrito Macarena, por 64.397,39 euros se asfaltarán Gaspar de Alvear por 33.349,87 euros y Bermúdez Plata 31.047,52 euros y en el Norte, el Ayuntamiento asfaltará la calle Corvina de San Jerónimo por 203.335,39 euros y mejorará el acerado de la calle Don latino de Híspalis de Miraflores por 5.451 euros.

Por otro lado, con una inversión total en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca de 177.798,48 euros, se reasfaltará en Sevilla Este la avenida República de China por 91.082,22 euros y Hermenegildo Casas Jiménez por 86.716,26 euros.

Por su parte, el distrito San Pablo-Santa Justa, por 163.659 euros, el gobierno municipal asfaltará la calle Hespérides por 104.281,25 euros, María Josefa de Segovia por 24.639,69 y Niña y Jabugo por 34.737,06 euros. En el distrito los Remedios se mejorará el acerado en la calle Virgen del Valle por 39.071,23 euros y en el Sur, el reasfaltado de las calles Rafael Salgado y Bami por 125.000 euros.

En el Casco Antiguo, el Ayuntamiento mejorará la accesibilidad de las calles San Isidoro y Augusto Plasencia 31.669, 06 euros y la pavimentación de la calle Imaginero Castillo Lastrucci, por 22.562,29. Finalmente, en el distrito Triana, el Ayuntamiento mejorará los pavimentos de las calles Juan Pablo I y Vincent Van Gogh por 107.188,04 euros y la calle Águila Perdicera del Cerro-Amate, por 107.050,50 euros.

MÁS DE 200 ACTUACIONES EN TODA LA CIUDAD

El alcalde de Sevilla ha destacado que "Sevilla está en obras" con el ejemplo de las más de 200 actuaciones en funcionamiento en agosto en los once distritos de Sevilla y en todas las áreas. "Con estas acciones evidenciamos el estado de obras en el que se encuentra Sevilla para seguir sacando del abandono los espacios públicos de la ciudad en todos los distritos", ha señalado Sanz.

Al margen de ello, el Ayuntamiento tiene en marcha en estos momentos obras claves como el saneamiento y reurbanización de Pagés del Corro en Triana, las reurbanizaciones de las plaza de la Fuensanta o el carril bici en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca; la calle Mandarina, el parque Contadores o Carmen Vendrell en Cerro-Amate, las calles Virgen de la Cinta y Virgen de Todos Los Santos, en Los Remedios; la Avenida de los Conquistadores en San Pablo-Santa Justa; el nuevo carril bici o la calle Júcar en Bellavista-La Palmera; las calles Rafael Salgado o Utrera en Bami en el Sur, Méndez Núñez, Teodosio, Dueñas, Santa Ángela de la Cruz o la Cuesta del Rosario en el Casco Antiguo; la Gran Plaza en Nervión, la calle Blanca Paloma en la Macarena o el nuevo carro bici en el Norte.

Estas destacadas actuaciones se suman al avance de la Línea 3 del Metro, así como el crecimiento de nuevos barrios como el de la Cruz del Campo y Palmas Altas y la creación de Vera Sevilla, en la antigua Altadis. Además, estas intervenciones se unen a las casi 90 que tiene programada la delegación de Urbanismo en todos los niveles, las alrededor de 60 en centros deportivos, las en torno a la veintena en la delegación de Parques y Jardines y las más de 40 en colegios en este mismo momento, entre otras muchas. Al margen de estos datos, recordamos que Emvisesa tiene en construcción en estos momentos 1.188 viviendas protegidas.