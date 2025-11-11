El Ayuntamiento de Sevilla lanza un plan de ayudas a jóvenes entre 18 y 35 años que regresan a la ciudad

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este martes la puesta en marcha de un plan de ayudas a jóvenes de entre 18 y 35 años retornados a la capital andaluza. La iniciativa tiene como finalidad "apoyar la estabilidad y permanencia" de los jóvenes sevillanos que regresan a la ciudad tras haber residido fuera de España o fuera de la provincia.

Según una nota remitida por el Consistorio, está destinadas a cubrir los gastos de alquiler con un importe máximo de hasta 2.000 euros por persona, correspondientes a pagos realizados entre el 1 de octubre de 2024 y la fecha de cierre de solicitudes. Las ayudas se concederán por mensualidades completas ya abonadas y se adjudicarán mediante procedimiento de concurrencia competitiva.

La convocatoria cuenta con una dotación total de 90.000 euros, con cargo al presupuesto municipal de 2025. Las solicitudes se valorarán en función del lugar de procedencia previo al retorno a Sevilla, otorgando una mayor puntuación a quienes regresen desde lugares más lejanos: provincias limítrofes (Huelva, Cádiz, Córdoba, Badajoz) con 2 puntos; resto de Andalucía, 4 puntos; otras provincias españolas, Ceuta, Melilla o Portugal, 6 puntos; países de la Unión Europea (excepto Portugal), 8 puntos; y países extracomunitarios, 10 puntos.

En caso de empate, y si las solicitudes superan la dotación disponible, se realizará un sorteo público para determinar el orden de concesión.

Podrán solicitar estas ayudas los jóvenes sevillanos emigrantes retornados que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, disponible en la sede electrónica Ayuntamiento. El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 26 de noviembre inclusive. Los modelos de solicitud están disponibles para su descarga en la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla.

Por su parte, el alcalde, José Luis Sanz, ha destacado el compromiso de su gobierno para "que este talento decida quedarse, crear y crecer en Sevilla". "Desde el Ayuntamiento estamos comprometidos con nuestros jóvenes, con su talento y con su deseo de construir aquí su proyecto de vida. Queremos ofrecerles apoyo para que su regreso a Sevilla sea más fácil y estable", ha indicado.