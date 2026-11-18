Imagen del cartel de la nueva edición del programa 'Acércate a la Música'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, con motivo de la celebración de Santa Cecilia, patrona de la música, ha organizado una nueva edición del programa 'Acércate a la Música', una iniciativa que tiene como objetivo acercar la formación y la cultura musical a la ciudadanía, sacando la música de las aulas de los conservatorios "para llevarla directamente a las calles y espacios públicos de la ciudad".

Según ha informado el Consistorio en una nota, la actividad, totalmente gratuita, se celebrará el próximo viernes 20 de noviembre de 2026 con actuaciones musicales y abiertas a todos los públicos en tres puntos emblemáticos de la ciudad: Puerta Jerez, calle Asunción y Torre Pelli.

La delegada de Edificios Municipales, Educación, Juventud y Salud del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, apunta que "la celebración de Santa Cecilia se convierte así en una oportunidad para disfrutar de la música en directo y reconocer el importante papel que desempeñan los conservatorios en la vida educativa y cultural de Sevilla".

Asimismo, ha destacado que con esta nueva edición de 'Acércate a la Música', desde el Ayuntamiento de Sevilla "reafirmamos nuestro compromiso con la educación artística, el apoyo al talento joven y la difusión de la cultura musical".

Además, el Consistorio ha detallado que este programa pretende "romper las barreras entre los espacios de formación musical y la ciudadanía", haciendo que la música "salga al encuentro de los sevillanos y que el esfuerzo, la dedicación y la creatividad del alumnado y su profesorado tengan una mayor proyección pública".

Conservatorios participantes

Esta iniciativa se desarrolla en colaboración con el Conservatorio Profesional de Música 'Cristóbal Morales', el Conservatorio Profesional de Música 'Francisco Guerrero' y los Conservatorios Elementales de Música 'Triana' y 'La Palmera', centros públicos dependientes de la Junta de Andalucía, referentes en la formación musical en Sevilla y herederos de una sólida tradición cultural.

Estos conservatorios ofrecen una enseñanza plural que abarca música clásica, música antigua y flamenco, lo que los convierte en espacios de gran riqueza artística y únicos en Andalucía.

El Ayuntamiento invita a la ciudadanía a disfrutar de esta jornada musical que llenará de sonido y creatividad distintos rincones de Sevilla con actuaciones del alumnado en diversos espacios al aire libre de la ciudad, con el siguiente calendario.

En Puerta Jerez, en la Fuente Generación del 27 --de 16,30 a 19,45 horas, serán las actuaciones del alumnado de piano, y una actuación de canto y piano. En calle Asunción, 21 --inicio a las 17,00 horas-- serán las actuaciones del alumnado de guitarra, a las 18,00 horas, habrá música de cámara a cargo de agrupaciones de flautas, y a las 19,00 horas será la Actuación de Moralesax, grupo de saxofones.

Por último, en Torre Pelli --de 17,00 a 19,00 horas--, serán las actuaciones del coro y diferentes agrupaciones musicales de los conservatorios participantes.