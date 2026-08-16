El Ayuntamiento de Sevilla moderniza el Lora Tamayo, incluido en los 25 millones para obras en colegios

La delegada de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, en el CEIP Lora Tamayo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Edificios Municipales, avanza en la modernización del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Lora Tamayo en el barrio de Bellavista dentro de su Plan de Renovación de los Colegios Públicos de Sevilla. Por ello, la delegada de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, ha visitado este centro para supervisar de primera mano las obras de este centro que alcanzan la suma de 500.000 euros, y que se añaden a los 25 millones para trabajos de mejora en colegios.

Entre los trabajos destaca la modernización de los aseos de todas las plantas del centro, que databan de 1980 y que se están poniendo a punto por una inversión de casi 200.000 euros. "Un hecho que demuestra las décadas de abandono que arrastraban estos centros y que, desde nuestra llegada al gobierno municipal son una absoluta prioridad", ha señalado Gastalver en una nota. Por todo ello, este proyecto está permitiendo instalar una nueva fontanería, electricidad, saneamiento, renovar todos los sanitarios, instalar revestimientos horizontales y verticales y ejecutar nuevas cabinas de aseos mediante divisiones con paneles fenólicos, mejorando la distribución de los espacios.

Del mismo modo, el gobierno de Sanz está renovando la instalación eléctrica de este centro que estaba totalmente obsoleta. Una importante obra que cuenta con una inversión de 283.000 euros "y que atiende una demanda histórica del centro, buscando la modernización de unas instalaciones antiguas y obsoletas y están siendo sustituidas por unas totalmente renovadas y seguras", ha destacado Gastalver. Este proyecto se suma a la nueva pista deportiva con la que cuenta el centro y que ya es una realidad.

Con una inversión de más de 60.000 euros, la delegada ha destacado que "desde ya, los alumnos del Aníbal Gonzaléz ya cuentan con una nueva pista deportiva de primera calidad, al margen de este nuevo espacio de infantil. Unos trabajos enmarcados en una inversión completa de 1,4 millones de euros ya ejecutados en centros educativos de todos los distritos", ha señalado Gastalver.

El Ayuntamiento tiene en marcha casi 5,8 millones de euros en obras en ejecución, 9,5 millones en fase de redacción, cerca de 9,8 millones en actuaciones ya entregadas y más de 950.000 euros en proyectos en tramitación. "Todo eso se suma a los más de 25 millones de euros que hemos invertido y estamos invirtiendo en estos tres años en renovar los colegios públicos de Sevilla".

En el caso de la renovación de los cuartos de baños de los centros públicos de Sevilla, la delegada ha destacado que "se trata de una de las medidas más ambiciosas que estamos acometiendo y seguiremos acometiendo. Por ello, centros como el Aníbal González, Hermanos Machado, Buenavista, Zurbarán, Adriano, Mariana de Pineda, Calvo Sotelo, Pablo VI o el San Pablo, entre otros; cuentan o contarán con nuevos sanitarios que están en proyecto, licitados, adjudicados, en obras o finalizados, en función a cada centro".