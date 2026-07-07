El Ayuntamiento de Sevilla niega "desidia" en el centro cívico de Los Bermejales y achaca el retraso a incumplimientos

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, se ha referido este martes a las críticas del Grupo Municipal Socialista sobre la "paralización" del centro cívico de Los Bermejales y ha explicado que la misma se debe a "incumplimiento" no "desidia", si bien el PSOE lamentaba "mala gestión" y "desinterés" al respecto.

En un comunicado remitido por el Consistorio, el delegado de Urbanismo ha señalado que "la resolución del contrato para la redacción del proyecto responde al incumplimiento reiterado de los plazos por parte de la empresa adjudicataria, a pesar de que se le concedieron dos ampliaciones de plazo que tampoco fue capaz de cumplir".

Al hilo, ha criticado que "durante el gobierno del PSOE no había nadie pendiente de estos expedientes, y por eso se acumularon tantos años de retraso. Nosotros sí estamos pendientes, y por eso cuando un contratista incumple, actuamos y resolvemos el contrato".

En contexto, la concejala socialista Carmen Fuentes indicaba que la decisión de resolver el contrato para la redacción del centro cívico en este barrio "supone un frenazo a un proyecto que ya estaba diseñado en 2022 y que incluía, además, la ampliación del Parque Guadaíra y la reparación del puente sobre el antiguo cauce del Guadaíra como eje de transformación de la zona".