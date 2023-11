El Ayuntamiento de Sevilla no enviará ayuda humanitaria a Gaza al carecer de "aplicación presupuestaria de emergencia"

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno local no podrá enviar, al menos de momento, ayuda humanitaria a Gaza al carecer de aplicación presupuestaria para ello. "No es que no haya dinero, no está la aplicación presupuestaria para dar un dinero de emergencia, según me dicen los servicios de financiación e Intervención".

Así lo ha expresado el delegado del Área Derechos Sociales ,Barrios de Actuacion Preferente y Distrito Sur, José Luis García, en respuesta a una pregunta formulada desde las filas del Grupo Podemos-IU durante la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno y relativa al envío de ayuda humanitaria a la población palestina en la Franja de Gaza.

"Pregunté, y le soy sincero, no solo con esta acción humanitaria. Lo primero que preguntamos fue con el terremoto de Marruecos porque nos pidió ayuda la Fundación SAMU y el Consulado marroquí. Hicimos la petición y nos dijeron los servicios de financiación, de facturas, que no se podía crear la aplicación presupuestaria", ha añadido García. "Si usted me dice que sí, yo vuelvo a insistir, no tengo ningún problema".

"Está contemplada en el próximo presupuesto la aplicación presupuestaria para emergencia, para dotar de un fondo económico, creo que por importe de 150.000 euros, para ayudar en caso de emergencia estas circunstancias. Es decir, se ha creado en el próximo presupuesto ante la respuesta negativa que nos dieron", ha abundado.

El portavoz adjunto de Podemos-IU, Isamel Sánchez, ha esgrimido para ese envío que el número de muertos en la Franja y Cisjordania superan los 10.000; "de ellos, 4.412 niños asesinados en hospitales, en escuelas, en instalaciones de las Naciones Unidas por Israel. Un pueblo que está sufriendo el bloqueo absoluto por el régimen sionista y que necesita que desde el resto del mundo se le envíe de forma urgente ayuda humanitaria a esta población".

"Cada vez menos hay menos hospitales que quedan en pie y se está operando sin anestesia, y de esta situación difícilmente se va a poder salir sin el apoyo internacional. Nuestra ciudad siempre ha sido una ciudad solidaria. El Ayuntamiento de Sevilla cuenta, además, con un servicio de cooperación al desarrollo, con un plan director de cooperación que está vigente hasta el año 2025", le ha interpelado Sánchez.

Asimismo, ha afirmado que el gobierno de la ciudad "no puede mirar para otro lado" cuando "están bloqueadas las vías de acceso a Gaza, que se ha convertido, desgraciadamente, desde hace mucho tiempo, en una enorme cárcel al aire libre en la que están viviendo hacinados 2,4 millones de palestinos, de los que alrededor del 40% son niños y no se tiene acceso a unas mínimas condiciones y servicios que puedan permitir una vida digna".

Al respecto, el delegado municipal del ramo ha insistido en el que "el problema es que nos hemos encontrado que la partida o la aplicación presupuestaria de emergencia que permitía conceder la ayuda de forma inmediata no está registrada y los servicios jurídicos y de administración, en este caso Tesorería y Facturación no nos permiten dedicar dinero de cooperación de ayuda inmediata si no está dicha aplicación presupuestaria".

En este sentido, García sí ha informado a la Comisión de las convocatorias "que habitualmente efectúa Cooperación al Desarrollo" con ámbito de actuación en Palestina, como la estrategia localizada de Nexo para la protección de los derechos y dignidad de la población palestina bajo ocupación, "con especial énfasis en la equidad de género, la protección a la infancia, por importe de 60.000 euros y que está adjudicado o que está desarrollándose por la Asamblea de Cooperación por la Paz".

Para Sánchez, se trata de una situación excepcional y "por ello, hay que establecer medidas excepcionales. Esto es una cuestión de voluntad. Acabamos de aprobar hace dos días modificaciones presupuestarias, quitando capítulos de personal para meter cinco millones de euros a los premios Grammy, que no lo estoy cuestionando". En su opinión, "cuando se quiere, se pueden hacer modificaciones presupuestarias para destinar el dinero a lo que se entiende que se necesita" .

Ismael Sánchez ha iniciado su intervención mostrando "el apoyo y solidaridad con los compañeros y compañeras del Partido Socialista, que están sufriendo en estos días el odio de los intolerantes, están sufriendo la violencia de los que nunca creyeron en la democracia" y también ha enviado un mensaje de apoyo para la recuperación de Alejo Vidal-Quadras, exlíder del PP de Catalunya y cofundador de Vox, que fur disparado este jueves en pleno centro de Madrid.