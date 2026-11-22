Flores en una rotonda hispalense. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla desarrolla la campaña de plantación de flor de temporada en todos los distritos de la ciudad y en sus parques y jardines históricos. La campaña contempla la plantación de un total de 100.000 ejemplares de distintas especies ornamentales, además de nueve estructuras Garsy con composiciones vegetales variadas.

Según ha detallado el Consistorio hispalense en una nota, los ciclámenes y los crisantemos son las especies "más numerosas" de esta campaña, con 68.085 ciclámenes ('Cyclamen') y 22.974 crisantemos ('Chrysanthemum'). La programación incluye también 2.900 violas ('Viola odorata'), 2.880 begonias ('Begonias semperflorens'), 1.960 poinsettias ('Euphorbia pulcherrima') y 1.200 boca de dragón ('Antirrhinum majus'), que "contribuirán a renovar la imagen de los espacios verdes durante los próximos meses".

En los distritos de Casco Antiguo, Triana y Los Remedios se contemplan 7.624 crisantemos, distribuidos en cuatro variedades: 1.906 rosas, 1.906 morados, 1.906 amarillos y 1.906 naranjas. A ellos se suman 7.625 ciclámenes rojos. En Nervión, Sur y Bellavista-La Palmera la campaña incluye 7.750 crisantemos y 7.900 ciclámenes. Además, se instalarán cuatro estructuras Garsy.

Por su parte, en los distritos de Macarena y Norte se contemplan 1.000 crisantemos, 1.200 ciclámenes, 2.100 violas y 1.200 boca de dragón. También se incorporarán cinco estructuras Garsy con especies variadas, entre ellas cintas, incienso, ficus repens, helechos, asparagus, tradescantia, ciclámenes y coleos. Estas composiciones estarán distribuidas en Huerta del Perejil, el Parlamento de Andalucía, la calle Diputado Ramón Rueda, la avenida de Cruz Roja y la zona de Mujer Trabajadora.

En San Pablo-Santa Justa y Cerro-Amate se incluyen 5.000 crisantemos y 13.400 ciclámenes, dentro de la campaña de plantación de cara a la Navidad. La actuación se extiende también a los grandes parques de Sevilla, con 5.000 ciclámenes en el parque de San Jerónimo, 16.000 en el parque del Tamarguillo y 11.000 en el parterre exterior del Parque de los Bermejales.

En los parques y jardines históricos, cuya plantación realiza directamente el personal municipal, la campaña contempla 1.600 crisantemos, 800 violas y 2.880 begonias. De cara a la Navidad, se incorporarán también 1.960 poinsettias y 5.960 ciclámenes rojos. Estos trabajos abarcan espacios como el Parque de María Luisa, los Jardines de Murillo, los Jardines del Cristina, el Jardín de las Delicias, el Parque de los Príncipes, Amate y Madrina.

Por su parte, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "queremos llenar de color nuestros parques y jardines y ofrecer a los sevillanos espacios más atractivos durante los meses de otoño e invierno. Esta campaña permite renovar las zonas ajardinadas de todos los distritos y de los grandes parques de la ciudad con una amplia variedad de flores".

Al hilo, Rincón ha señalado que "la plantación de temporada es una labor que contribuye a cuidar la imagen de nuestros espacios verdes y a que los vecinos puedan disfrutar de ellos durante todo el año. También estamos preparando nuestros parques y jardines para las próximas fiestas navideñas".

Con esta campaña, el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla "continúa renovando las composiciones florales de la ciudad y ampliando la presencia de especies ornamentales en sus espacios públicos".