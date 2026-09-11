El Ayuntamiento de Sevilla plantea pedir responsabilidades a la empresa encargada de los toldos del Puente de San Telmo

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos, Ignacio Flores, y el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, durante la ruedad de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que el Ayuntamiento estudia pedir responsabilidades a la empresa Heliopol, encargada de los toldos del Puente de San Telmo, por los retrasos y sobrecostes acaecidos durante las obras comenzadas el pasado mes de enero y previstas en un inicio para el pasado mes de mayo, aunque su plazo ha sido ampliado hasta el próximo mes de octubre.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, Sanz ha afirmado que el Consistorio "está estudiando esa responsabilidad que se le puede exigir", aunque ha reconocido que "es una obra compleja".

Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado que llevarán al próximo Pleno Municipal del 17 de septiembre una modificación presupuestaria de 475.000 euros para el entoldado del puente de Los Remedios de cara al próximo verano.

Igualmente, elevarán otras diez modificaciones presupuestarias para su aprobación por parte de los diferentes grupos municipales, como 556.784 euros para mejorar la pavimentación de la Avenida de Andalucía, en su tramo entre la calle Parque Amate y la SE-30; 346.784 euros para la reurbanización, ajardinamiento y nueva área infantil en la Plaza del Bajondillo, en el Casco Antiguo; y 879.479 euros para la reurbanización y mejora del Parque del Turruñuelo de Triana.

Además, propondrán destinar 1.700.000 euros para la rehabilitación del edificio de viviendas de ingenieros de la antigua Fábrica de Tabacos Altadis, para convertirlo en dependencias municipales y sede del Distrito Los Remedios; 350.000 para la rehabilitación del edificio Casa del Guarda de Altadis, donde se trasladará la Comisaría de Policía Local; 400.000 euros para la reurbanización y mejora de la accesibilidad de la Plaza de los Curtidores, en el Casco Antiguo; y la mejora de la accesibilidad en itinerarios escolares del entorno del CEIP Cristóbal Colón, por importe de 290.000 euros

Otras dos modificaciones contemplan un total de 3.876.000 euros que se destinan a las empresas de autobús y limpieza, Tussam y Lipasam, de manera que plantearán 2,7 millones de euros para que los sevillanos puedan "seguir beneficiándose de la bonificación y precio reducido en los bonos de viaje en el transporte público", así como 1.176.000 euros a para que la empresa de limpieza haga frente al gasto extra que está soportando debido al "desorbitado crecimiento del coste del combustible".

Por último, otra las modificaciones presupuestarias contempla 600.000 euros para ayudas a los taxistas dentro de una nueva convocatoria de subvenciones destinadas a impulsar un sector "clave para la movilidad en la ciudad", además de 30.000 euros al programa "Volver a reír", iniciativa municipal de odontología social y reducción de daños dirigida a la integración de personas con adicciones en situación de máxima exclusión social.