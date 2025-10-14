El Ayuntamiento de Sevilla presenta la II Ruta Turina para celebrar el legado del compositor hispalense

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha presentado esta tarde en la Casa Fabiola la II Ruta Turina, una iniciativa impulsada por el actual equipo de gobierno encabezado por el alcalde José Luis Sanz, que consolida el compromiso municipal con la promoción del patrimonio musical sevillano y la difusión internacional de sus grandes compositores.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha presidido el acto, que ha incluido la interpretación de La oración del torero --obra maestra de Joaquín Turina que cumple cien años-- a cargo del Cuarteto Aguilar, informa el Consitorio en una nota de prensa.

En este sentido, Moreno ha destacadi que "esta II Ruta Turina es un proyecto de ciudad, un símbolo del compromiso de este gobierno con la cultura y con la memoria musical de Sevilla. Celebramos no solo el centenario de La oración del torero, sino también la vigencia de un creador que sigue inspirando a músicos, investigadores y al público de todo el mundo".

La delegada ha subrayado, además, que el proyecto "reafirma la apuesta del Ayuntamiento por una cultura viva, participativa y accesible, que une instituciones, artistas y ciudadanía en torno al legado de Turina y de otros compositores sevillanos".

La programación, coordinada por el músico y gestor cultural, Rafael Ruibérriz de Torres, se desarrollará hasta julio de 2026 con más de una veintena de actividades: dos grandes citas sinfónicas --Sinfonía del Mar con la Orquesta Sinfónica Conjunta y El Castillo de Almodóvar con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla--, conciertos dedicados a la obra integral para arpa de Turina, la presencia de la arpista Mari Lola Higueras, ahijada del compositor, y una 'ruta sonora' por la ciudad organizada por Engranajes Culturales.

Asimismo, la edil de Cultura ha anunciado también la próxima convocatoria del I Concurso de Música de Cámara Joaquín Turina, cuya final se celebrará los días 5 y 6 de mayo en la Real Fábrica de Artillería, "una oportunidad para que los jóvenes intérpretes encuentren inspiración en la música de nuestro autor más universal".

La II Ruta Turina rendirá asimismo homenaje a otros compositores sevillanos en efeméride, como son; Manuel Blasco de Nebra, Luis Leandro Mariani y Manuel García, reforzando así el carácter patrimonial y educativo del programa, que también incluirá actividades para escolares y la colaboración con el Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde se proyectará Eugenia de Montijo con música de Turina.