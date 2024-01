El Ayuntamiento de Sevilla rebaja a "algunas" las enmiendas de Podemos-IU "asumibles" en el Presupuesto

Bueno afirma que hablará con la coalición de todas sus propuestas, "incluidas las 'líneas rojas'"



SEVILLA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado municipal de Hacienda en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha informado este martes de cómo van las negociaciones en torno al presupuesto de la ciudad después de que el grupo de Podemos-IU haya presentado 19 enmiendas parciales, con una serie de 'líneas rojas', tales como la llegada de vertidos tóxicos al Guadalquivir procedentes de Aznalcóllar, el precio abusivo de los alquileres y los cortes de luz que afectan a 15.000 familias. La coalición ha supeditado cualquier tipo de diálogo a "medidas ambiciosas" como "romper" relaciones con Endesa. En el conjunto de las propuestas, el Gobierno local considera que "algunas son asumibles; otras son muy difíciles".

En una rueda de prensa celebrada en el Consistorio, Bueno, que ha agradecido a dicho grupo municipal la presentación de propuestas, "a diferencia del resto de formaciones", ha señalado que hablarán con ellos de todas las enmiendas. En relación con los cortes de luz, el delegado se ha limitado a decir que el escenario "es solucionar el problema de los vecinos" y ha destacado la creación de una mesa de trabajo "en serio" para exigir a todas las partes, "también a Endesa", la solución a esos problemas en el suministro.

En cuanto a esas 'líneas rojas', Bueno ha señalado que "parece que son llamativas y de difícil cumplimiento". "Esto no es nada fácil. Lo que se ha planteado son asuntos contundentes, propuestas muy legítimas, de una formación política que no tiene nada que ver con el Partido Popular, pero que, sin embargo, ha propuesto un texto encima de la mesa. Algunas de las 19 enmiendas son asumibles por este Gobierno", ha reconocido.

Al respecto, Bueno ha insistido en la idea de que el presupuesto municipal "no tiene 'líneas rojas'. Nosotros también queremos que no las tenga para nadie". "Si me siento para negociar, me siento para negociar. Y en ese sentido hay una posibilidad de poder llegar a acuerdos, que no es fácil", ha subrayado el delegado municipal de Hacienda. En el tema de Aznalcóllar, "nadie puede poner en duda nuestra preocupación ambiental, pero hay temas que exceden de nuestras competencias".

Asimismo, Bueno ha recordado que, llegados a este punto, "no hay un plazo establecido, lo marca la propia negociación". De este modo, "cuando el Gobierno local crea conveniente que está cerrada o no se puede cerrar se procederá a dar el presupuesto a la comisión correspondiente, al Pleno, si se cree conveniente, a los organismos autónomos, que también tienen que aprobar el presupuesto".

Además, Bueno ha remarcado que "lo ideal" es que una ciudad como Sevilla "tenga un presupuesto aprobado" para evitar los "inconvenientes" que tienen unas cuentas prorrogadas, "como el bloqueo en el tema del capítulo 6".

ENMIENDAS DE LA COALICIÓN

Preguntado sobre si las enmiendas recibidas se corresponden con las del grupo municipal o solo de Podemos, Bueno ha señalado que "entiende que cuando va a una reunión --en alusión a la portavoz de la coalición-- estará representándola, no se le ha llamado por ser Susana Hornillo, sino porque es la portavoz de Podemos-Izquierda Unida. Si hubiera dicho que iba a venir Ismael Sánchez --portavoz adjunto-- no pasa nada, pero hemos llamado al grupo municipal, no a Podemos".

"Nosotros estamos dispuestos a hablar con los tres grupos de la misma forma, evidentemente nosotros tenemos algo de lo que hablar ya con Podemos-Izquierda Unida al presentar enmiendas, pero seguimos con la mano tendida al resto", ha afirmado el concejal de Hacienda.

NEGOCIACIÓN CON VOX

Bueno también se ha referido al hecho de que Vox no haya presentado propuestas al Presupuesto. "Parece que lo que quieren es entrar en el gobierno, pero no sé cómo quieren hacerlo. No sé qué gobierno quieren. Sería interesante que lo hubieran dicho en unas enmiendas parciales. No lo han hecho. El momento en el que estamos ahora es en el del presupuesto, no en el del gobierno", ha sentenciado.

"Hemos echado de menos que haya habido enmiendas parciales por parte de Vox. No obstante, queremos hablar también con ellos del presupuesto, por supuesto. Igual que con el Partido Socialista", ha abundado Bueno.

Por otro lado, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha insistido en que dentro de su grupo "no nos creemos los números del presupuesto" presentado por Sanz, al tiempo que ha asegurado no entender "a qué está jugando el alcalde". "No entendemos que quiera pactar con la izquierda más radical", ha aludido Peláez tras señalar José Luis Sanz que ve "razonables" algunas de las enmiendas parciales presentadas por la confluencia Podemos-IU.

La número uno de Vox en el Consistorio hispalense ha asegurado que el borrador de presupuestos del gobierno municipal "sigue duplicando los gastos superfluos" y no recoge las mociones presentadas por Vox y aprobadas en el Pleno, "lo que nos indica la poca voluntad política que tiene el alcalde de entenderse con nosotros".