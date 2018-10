Ayuntamiento de Sevilla recuerda al PP que "ya hay un proyecto" para mejorar el área camina del parque Rosario Valpuesta

Actualizado 12/08/2018 19:44:15 CET

SEVILLA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Distrito Sur, Joaquín Castillo, ha aclarado que ya existe un proyecto de mejora del área de esparcimiento canino del parque Rosario Valpuesta que será ejecutado por una de las empresas adjudicatarias del contrato de mantenimiento del arbolado y las zonas verdes de la ciudad, y que la reciente rotura de la boca de riego, que ha ocasionado un charco de agua, será reparada en próximos días.

"Este gobierno atenderá las peticiones vecinales y de los usuarios al respecto y cumplirá el acuerdo de la Junta Municipal del Distrito para mejorar esta área canina de un parque que, además, quiero recordar que, en su conjunto, estamos dinamizando con actividades culturales y cine de verano", ha remarcado.

Joaquín Castillo, asimismo, le ha recordado al portavoz del PP local, Beltrán Pérez, que ha sido el actual gobierno de la ciudad el que ha constituido el primer Consejo Municipal de Protección y Bienestar Animal de Sevilla, el Comba, que desde el mes de septiembre pasado canaliza la participación de los ciudadanos y sus asociaciones enfocada hacia la protección y el bienestar animal.

Junto a las asociaciones en defensa de los animales, Castillo ha detallado que en el Comba están representados, además, todos los grupos políticos de la Corporación, "incluido el Partido Popular, como debería saber Pérez", técnicos del Laboratorio y el Zoosanitario municipales, distintas áreas del Ayuntamiento como las de Parques y Jardines, Salud o Policía Local y profesionales del Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla". El reglamento del Comba fue aprobado por amplia mayoría, sin votos en contra y con el sí del PP, en el Pleno de junio de 2017.

"Por tanto, bienvenidas sean ahora las propuestas del PP en materia de mascotas, y le insto a que las realice en el seno del COMBA y también en el marco del proyecto de nuevas Ordenanzas de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales en Sevilla, que el delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores, ya ha anunciado que presentará próximamente ante este órgano consultivo, con cuyas comisiones se ha estado trabajando al objeto de ordenar un marco local que coloque a Sevilla

entre las ciudades más avanzadas en la implementación de políticas de convivencia, protección y bienestar animal en Europa.

Por último, Joaquín Castillo ha lamentado el "reiterado e injustificado ataque" del PP al servicio público del Zoosanitario Municipal y a sus profesionales. "No hay día en que Pérez o Evelia Rincón no vayan contra el Zoosanitario, del que, por cierto, no dependen las áreas caninas de los parques, sino del Servicio de Parques y Jardines, como también debería saber el PP. Es el mantra de una oposición política que poco o nada aporta a la ciudad con su nula credibilidad", ha concluido.