El Ayuntamiento de Sevilla refuerza la vigilancia para Halloween con más de 300 agentes de Policía Local y apoyo del GAR

Archivo - Agentes del GAR de la Policía Local de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha preparado un dispositivo de seguridad que se reforzará con 303 agentes de Policía Local, que contarán con el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR) para la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, con motivo de la celebración de Halloween.

Según ha detallado el alcalde, José Luis Sanz, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, además contarán con 20 voluntarios de Protección Civil y todo el dispositivo de Bomberos para lo que pueda ocurrir, aunque el primer edil ha asegurado que "está todo preparado para garantizar la seguridad en la ciudad de Sevilla".

Asimismo, ha mandado un mensaje de tranquilidad ante los mensajes vertidos en redes sociales sobre posibles altercados para la noche de este viernes, que ha afirmado "no sabemos si se harán realidad". "Está todo organizado para los altercados que se puedan ocurrir, pero no se sabe la veracidad de estos mensajes".

Además, ha reconocido que comerciantes y hosteleros han consultado al Consistorio sobre la posibilidad de disturbios, ante lo que el primer edil ha confiado en la coordinación con la Policía Nacional.

En este contexto, algunos comercios y establecimientos del centro de la ciudad han amanecido con vallas y protocolos para sus trabajadores en caso de la aparición de estos sucesos.