El Ayuntamiento de Sevilla renueva el parque de Contadores con una nueva zona canina y equipamiento de calistenia

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la nueva zona de calistenia del parque de Contadores. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de le Gerencia Municipal de Urbanismo, ha mejorado el cerramiento del Parque del barrio Contadores, así como el de su área canina, y lo ha dotado con nuevos equipamientos de calistenia de "última generación" y otras actividades.

Según ha comunicado el Consistorio en una nota de prensa, el alcalde, José Luis Sanz, ha supervisado los resultados de esta actuación, que ha contado con un presupuesto de 250.000 euros y ha contemplado también la mejora de los pavimentos, nuevo mobiliario como tenis de mesa y la creación de áreas de juegos biosaludables y zona canina.

En este sentido, el gobierno municipal "ha dado un giro de 180º al estado de abandono que presentaba este parque", ubicado en el distrito Cerro-Amate, eliminando el cerramiento que había anteriormente de malla electrosoldada y sustituyéndolo por uno metálico galvanizado "mucho más seguro".

De esta manera, Sanz ha señalado que con esta actuación "se responde a una demanda de los vecinos de Cerro-Amate y del barrio de Contadores con la que se ha conseguido ofrecerles un entorno más seguro y nuevas zonas comunes a la altura de ellos".

Asimismo, el alcalde ha resaltado que este parque "ya cuenta con un cerramiento más robusto y menos vandalizable, nuevo equipamiento de calistenia con código QR en todos sus aparatos, así como mobiliario, ofreciéndole a los vecinos unas instalaciones de calidad que se adapten a sus necesidades".

El parque del barrio de Contadores, con una extensión de 8.000 metros cuadrados, "ha sido históricamente un espacio infrautilizado debido a sus problemas de diseño y mantenimiento", ha manifestado el Ayuntamiento. En relación a esto, el primer edil ha querido destacar que con esta intervención se sigue apostando por una Sevilla "más verde, accesible y participativa, donde los espacios públicos sean verdaderos puntos de encuentro y convivencia".

Igualmente, Sanz ha subrayado "el compromiso" de su equipo de gobierno "con la inclusión y la accesibilidad universal, así como con el deporte saludable".

Dicho proyecto ha contemplado también mejoras en la pavimentación, conservando elementos reutilizables, instalando nuevos imbornales y eliminando zonas deterioradas; colocando nuevo equipamiento para el ocio y el deporte, con la incorporación de un espacio de entrenamiento con zona de calistenia, mesas de ping-pong y áreas de juegos biosaludables; la creación de una zona para perros completamente equipada y delimitada, además de la rehabilitación del mobiliario urbano, asegurando su accesibilidad y funcionalidad.

IMPULSO DE LA CALISTENIA EN SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, está impulsando un "ambicioso plan" de instalación de zonas de calistenia en parques de la ciudad, para el fomento del deporte y el ocio de calidad entre los jóvenes sevillanos. En esta línea, Contadores se une a otros espacios ya instalados como los del Parque Rojo de Pino Montano con una inversión de 344.423,79 euros.

Por otro lado, el Parque Infanta Elena de Sevilla Este también contará con una nueva zona de calistenia ya adjudicada, mientras que siguen avanzando las obras del Parque de los Príncipes de Los Remedios.

Igualmente ya ha sido adjudicada la obra del "nuevo gran espacio" para la calistenia que el gobierno municipal instalará en el Parque de San Jerónimo, con una inversión de más de 55.000 euros y que sustituirá a los anteriores aparatos "que se encontraban en un estado de abandono y serán repuestos por nuevos elementos de primera calidad", ha declarado Sanz.

La zona propuesta para intervenir se localiza dentro del parque, por la entrada más próxima a la calle Cataluña ubicada en la calle José Galán Merino y cuenta con una dimensión total aproximada de 12,5 x 50,5 metros.

Estas obras, una vez comenzadas tendrán una duración de dos meses, y consistirán en el replanteo de la zona necesaria para la instalación detallada en la documentación gráfica; trabajos de limpieza y reparación del pavimento existente por encontrarse en mal estado de conservación; instalación del pavimento amortiguante y revestimiento de césped artificial en la zona de seguridad de los elementos que lo requieren por su altura de caída; ejecución del pavimento deportivo; instalación de los anclajes de los elementos de calistenia; montaje de los elementos de calistenia; remates y repasos de todas las instalaciones e instalación de panel informativo.

Todas estas actuaciones se llevarán a cabo en una zona que "ganará en 'confort' para los deportistas y será un valor añadido para este pulmón verde fundamental de la ciudad de Sevilla, en el que llevamos acometiendo numerosos trabajos desde nuestra llegada al Gobierno hace dos años", ha apostillado el alcalde.

Finalmente, el primer edil ha señalado que "prometió impulsar la calistenia en todos los barrios de Sevilla y así está siendo". Por ello, "han fomentado este deporte en numerosos puntos de la ciudad como Sevilla Este, Pino Montano, Los Remedios, Cerro-Amate o San Jerónimo, donde sustituimos unos elementos abandonados por unos nuevos de primera calidad".