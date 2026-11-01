El Ayuntamiento de Sevilla renueva por primera vez los pavimentos de los puentes de madera del Parque Guadaíra

Labores de renovación de los pavimentos de los puentes de maddera del Parque Guadaíra. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado los trabajos para la renovación de los pavimentos de los puentes de madera del Parque Guadaíra, una actuación que se realiza por primera vez desde la creación de este espacio verde y que cuenta con una inversión de más de 134.000 euros.

La intervención permitirá sustituir el pavimento de madera existente, que presenta un importante desgaste después de años de uso y exposición a las condiciones ambientales, y recuperar estos elementos que forman parte de los recorridos y del paisaje del parque, tal y como ha detallado el Consistorio hispalense a través de una nota. La actuación busca mejorar tanto el estado de conservación de los puentes como las condiciones de uso para las personas que recorren este espacio verde del Distrito Sur.

Por su parte, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "esta actuación responde a la necesidad de mantener en buenas condiciones todos los elementos que forman parte de nuestros parques. No se trata solo de conservar la vegetación, sino también de cuidar los caminos, puentes y equipamientos que permiten a los sevillanos disfrutar de estos espacios".

Los trabajos supondrán la retirada del pavimento de madera actual y su sustitución por nuevas piezas, recuperando la funcionalidad y el aspecto de los puentes. Además, la actuación permitirá "mejorar su resistencia y comportamiento frente al uso continuado y las condiciones propias de un espacio verde situado junto al cauce del Guadaíra".

En contexto, el Parque Guadaíra es uno de los grandes espacios verdes de Sevilla. Cuenta con una superficie de 740.848 metros cuadrados y se encuentra en el Distrito Sur. El recinto combina amplias zonas verdes con diferentes espacios destinados al uso ciudadano, entre ellos huertos urbanos.

El parque forma parte de la recuperación y puesta en valor del entorno del río Guadaíra y ha ido incorporando nuevos espacios y mejoras para "reforzar su función como zona verde de referencia en el sur de la ciudad". En los últimos años, además, el Ayuntamiento ha impulsado distintas actuaciones para ampliar y recuperar espacios vinculados al parque, "manteniendo la arboleda y la vegetación existente y favoreciendo su uso ciudadano".

Asimismo, el entorno del Parque Guadaíra cuenta con elementos de interés histórico, como los restos del Molino de la Torre Blanca, una antigua torre defensiva de época andalusí que posteriormente fue transformada en molino de harina y que está declarada Bien de Interés Cultural.

"El objetivo es que el Parque Guadaíra esté cada día en mejores condiciones y que todos sus elementos acompañen a la gran riqueza natural de este espacio", ha señalado Rincón. "Con esta intervención seguimos avanzando en el mantenimiento de nuestro patrimonio verde y en la mejora de los parques que utilizan diariamente los vecinos", ha agregado.

En suma, esta actuación se enmarca en la política del Gobierno municipal de José Luis Sanz de "conservar y mejorar los parques y jardines de Sevilla, actuando no solo sobre el arbolado y la vegetación, sino también sobre los elementos que permiten a los ciudadanos recorrer, utilizar y disfrutar estos espacios".